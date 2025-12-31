Televizija v letu 2025: Kdo so najboljši novinci in kdo se je preizkusil v novi vlogi?

Prestop leta: David Urankar

David Urankar. FOTO: Planet TV.

S TVS je David odšel na Planet TV, kjer je vodil oddajo Denar pada. Tedaj je povedal: »Na koncu je morda vse videti zelo preprosto, a je bila to daleč najtežja poklicna odločitev v mojem življenju. Nasploh sem takšen, da vse premislim in pretehtam z vseh strani. Na RTV sem bil od svojih medijskih začetkov, že sedemnajst let. Tu gre predvsem za odnose v ekipah Dobrega jutra in Avtomobilnosti, kjer smo v teh letih postali več kot zgolj sodelavci. Če se malo pošalim, 2024 je bilo prestopno leto, zato sem si rekel, če ne zdaj, kdaj pa.«

Novinka leta: Lucija Vrankar

Lucija Vrankar v Japajade šovu.

Ljubiteljica domače glasbe in spletna vplivnica se je brez težav znašla ob Dejanu Vunjaku v oddaji Japajade šov, preizkusila pa se je tudi na gledališkem odru v predstavi Ženske brez filtra.

Lara Medved je dobila novo vlogo v kvizu Denar pada.

Novinka leta 2: Lara Medved

V kvizu Denar pada je delala družbo Davidu Urankarju, potem pa je v oddaji Jutro na Planetu odkrivala, kakšni vozniki so znani Slovenci. Ne dvomimo, da jo kmalu čaka še kakšna večja televizijska vloga, morda ob njenem partnerju Blažu Švabu?

Rosa Angela Romih. FOTO: Pop TV.

Novinki leta 3 in 4: Rosa Angela Romih in Mila Fürst

Hčerki znanih očetov sta prepričali v serijah Nemirna kri in Takšno je življenje. Igrata, kot da ne bi igrali, so vtisi gledalcev.

Mila Fürst. FOTO: Adrian Pregelj.

Kam je izginila? Ana Tavčar

Ana Tavčar.

Gledalci se sprašujejo, kje je voditeljica oddaje Dobro jutro, na TVS pa ostajajo redkobesedni, kje je.

Skok pred ekrane: Ana Hribar in Robert Pečnik - Pečo

Ana Hribar. FOTO: Adrian Pregelj.

Igralka iz Lutkovnega gledališča, ki se prej ni pojavljala na televizijskih zaslonih ali filmskem platnu, je bila zanimiva izbira za glavno vlogo v seriji, in to se izkazalo za dobro odločitev. Dobro znani radijec pa je zdaj stopil še pred kamero in zdaj vodi oddajo Dobro jutro.

Robert Pečnik. FOTO: Adrian Pregelj.

Pogovori o zdravju in športu

TV klinika z Davidom Zupančičem

TV klinika z Davidom Zupančičem.

Priljubljeni zdravnik David Zupančič se je podal še na televizijo in se tudi tu znašel. Pohvaliti velja še izbor tem v oddaji.

45 minut z Nejcem Vidmarjem

Nejc Vidmar. FOTO: Primož Korošec.

Nekdanji nogometaš Nejc Vidmar je v oddaji osvetlil, kako težak je lahko prehod iz profesionalne športne kariere v običajo živeljenje in v svojo pogovorno oddajo privabil zanimive sogovornike. Naj prva sezona na Areni Sport ne bo zadnja.

Sproščeni športni novinar pred ekranom

Saša Jerković v oddaji Inkognito. FOTO: Adrian Pregelj.

Saša Jerković, novinar športne redakcije, je v preteklosti že večkrat dokazal, da se odlično znajde tudi v razvedrilnem programu. Podobno kot nekoč v oddaji Kdo bi vedel, Saša s pomočjo slovenskih komikov tudi v Inkognito ustvari sproščeno, zabavno in nemalokrat smeha polno vzdušje in oddaja pogosto prehitro mine.

Sproščeni športnik pred mikrofonom

Jure Košir. FOTO: Leon Vidic.

Jure Košir se odlično znajde kot strokovni komenator alpskega smučanja, pravzaprav se zdi čudno, da ga v tej vlogo poslušamo šele zdaj.