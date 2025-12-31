Televizija v letu 2025: Kdo so najboljši novinci in kdo se je preizkusil v novi vlogi?

Neomejen dostop | že od 14,99€
S TVS je David odšel na Planet TV, kjer je vodil oddajo Denar pada. Tedaj je povedal: »Na koncu je morda vse videti zelo preprosto, a je bila to daleč najtežja poklicna odločitev v mojem življenju. Nasploh sem takšen, da vse premislim in pretehtam z vseh strani. Na RTV sem bil od svojih medijskih začetkov, že sedemnajst let. Tu gre predvsem za odnose v ekipah Dobrega jutra in Avtomobilnosti, kjer smo v teh letih postali več kot zgolj sodelavci. Če se malo pošalim, 2024 je bilo prestopno leto, zato sem si rekel, če ne zdaj, kdaj pa.«
Ljubiteljica domače glasbe in spletna vplivnica se je brez težav znašla ob Dejanu Vunjaku v oddaji Japajade šov, preizkusila pa se je tudi na gledališkem odru v predstavi Ženske brez filtra.
V kvizu Denar pada je delala družbo Davidu Urankarju, potem pa je v oddaji Jutro na Planetu odkrivala, kakšni vozniki so znani Slovenci. Ne dvomimo, da jo kmalu čaka še kakšna večja televizijska vloga, morda ob njenem partnerju Blažu Švabu?
Hčerki znanih očetov sta prepričali v serijah Nemirna kri in Takšno je življenje. Igrata, kot da ne bi igrali, so vtisi gledalcev.
Gledalci se sprašujejo, kje je voditeljica oddaje Dobro jutro, na TVS pa ostajajo redkobesedni, kje je.
Igralka iz Lutkovnega gledališča, ki se prej ni pojavljala na televizijskih zaslonih ali filmskem platnu, je bila zanimiva izbira za glavno vlogo v seriji, in to se izkazalo za dobro odločitev. Dobro znani radijec pa je zdaj stopil še pred kamero in zdaj vodi oddajo Dobro jutro.
TV klinika z Davidom Zupančičem
Priljubljeni zdravnik David Zupančič se je podal še na televizijo in se tudi tu znašel. Pohvaliti velja še izbor tem v oddaji.
45 minut z Nejcem Vidmarjem
Nekdanji nogometaš Nejc Vidmar je v oddaji osvetlil, kako težak je lahko prehod iz profesionalne športne kariere v običajo živeljenje in v svojo pogovorno oddajo privabil zanimive sogovornike. Naj prva sezona na Areni Sport ne bo zadnja.
Saša Jerković, novinar športne redakcije, je v preteklosti že večkrat dokazal, da se odlično znajde tudi v razvedrilnem programu. Podobno kot nekoč v oddaji Kdo bi vedel, Saša s pomočjo slovenskih komikov tudi v Inkognito ustvari sproščeno, zabavno in nemalokrat smeha polno vzdušje in oddaja pogosto prehitro mine.
Jure Košir se odlično znajde kot strokovni komenator alpskega smučanja, pravzaprav se zdi čudno, da ga v tej vlogo poslušamo šele zdaj.
