    Vikend

    Delta Riff: Naslov izbere pesem sama

    Februarja fantje iz skupine Delta Riff s prvim albumom pod roko vabijo na koncert v Kino Šiška, o bendu je spregovoril pevec in kitarist Tit Potecin.
    »Queens of the Stone Age. To je bend, ki se na naših vožnjah na špile in z njih največkrat predvaja. Predvsem njihov odnos do albumov nam je dal veliko misliti pri ustvarjanju našega,« pravi pevec. FOTO: Janez Štrukelj.
    T. R.
    11. 1. 2026 | 07:00
    5:59
    A+A-

    Skupini smo dali ime Delta Riff ...

    Ker je lepa izpeljanka. Delta Blues, Riff Rock – Delta Riff. Najprej smo želeli biti Nas3, ampak bi potem lahko igrali samo pred bendom Mi2. Šalo na stran. V današnjem času težko najdeš »novo« ime, je pa za Spotify in internetno iskanje boljše, če izbereš ime, ki nima več tisoč zadetkov – tako smo se v ožjem izboru odločili za Delta Riff.

    Nabralo se je zelo lepo število ljudi, igrali smo prvi in ob koncu našega seta je publika želela še. Z organizatorjem se nismo dobro sporazumeli, zato smo igrali naprej, on pa tega ni hotel in je ob začetku dodatne pesmi kar čez nas začel predvajati glasbo.

    Naslove za pesmi največkrat izbere ...

    Kar pesem sama. Pri pesmi, ko jo pišemo, imamo neke delovne naslove, ki se svalj­kajo po računalnikih. Te izbere tisti, ki idejno zastavi komad. Se pa ob koncu, pred izdajo, potem to poenoti s tematiko. Recimo Kje stojiva zdej ima delovni naslov Rock n Roll, še zmeraj pa se na koncertu kdo od nas včasih zmede in zameša, kateri komad je to. Zato zdaj na setlist napišemo kar Rock n roll.

    Bend, ki se je na naši glasbeni sceni pojavil marca 2023, je v kratkem času nastopal tako na festivalskih odrih kot v klubih, tudi stroka ga je nagradila z zlato piščaljo za novinca leta 2025. FOTO: Janez Štrukelj.

    Spomin na prvi koncert skupine ...

    Menza pri Koritu, Metelkova. Zanimiv špil. Nabralo se je zelo lepo število ljudi, igrali smo prvi in ob koncu našega seta je publika želela še. Z organizatorjem se nismo dobro sporazumeli, zato smo igrali naprej, on pa tega ni hotel in je ob začetku dodatne pesmi kar čez nas začel predvajati glasbo. Ljudje so bili nejevoljni, mi pa smo žal morali oditi z odra. Bi pa omenil še naš drugi koncert predvsem zaradi preskoka: prvi koncert Metelkova, drugi pa je bil pred 3000 ljudmi, ko smo nastopili kot predskupina Siddharte v Kranju.

    Najlepši koncertni spomin ...

    Naš prvi koncert v Kinu Šiška – lani 6. feb­ruarja. Namenjen je bil predpremierni predstavitvi našega albuma, preden je izšel – kot to delajo v filmski industriji. Magičen koncert. Ljudje so peli že izdane pesmi, energija pod odrom in na njem je bila fantastična. Koncert se je zadnji dan, pet minut preden smo šli na oder, tudi razprodal, kar je naredilo vzdušje še za odtenek bolj posebno. Tako da že komaj čakamo, kaj nam prinese letošnji koncert v Kinu Šiška. Spet prvi četrtek v februarju, tokrat bo to 5. 2. 2026.

    Naslov prvenca je Klic v neznano!, ko pa smo mi nazadnje potovali v neznano ...

    Smo pri­stali na skriti plaži na Krku poleti. Ko smo skozi šavje in čez skale s 15 kilogrami uteži in opremo za ribolov poskusili najti popoln kotiček za lahek dostop do morja. Pristali smo na popolni plaži. Upajmo, da bo tudi z albumom tako, hehe.

    Siddharta ali Big Foot Mama?

    Siddharta.

    Joker Out ali Mrfy?

    Mrfy muzika, Joker Out live.

    Tuja skupina, ki jo najbolj občudujemo ...

    Queens of the Stone Age. To je bend, ki se na naših vožnjah na špile in z njih največkrat predvaja. Predvsem njihov odnos do albumov nam je dal veliko misliti pri ustvarjanju našega.

    Rdeča je barva skupine Delta Riff, ker ...

    Smo sčasoma ugotovili, da je od vsakega primarni inštrument rdeče barve. Luka ima rdeče bobne, Tilen rdeč bas, Tit pa rdečo kitaro in ojačevalec. Rdeča barva, barva strasti, kar zagotovo smo. Strastni do svoje glasbe.

    Prelomna nagrada za nas je bila ...

    Zlata piščal za novince leta. Že nominacija nas je top­lo presenetila, to, da smo bili nagrajeni, pa sploh. V veliko čast nam je bilo na odru stati ob boku Mrfyjev, Siddharte in Nece Falk. Nora izkušnja in druženje po podelitvi. Res smo uživali, predvsem pa je za nas to neka popotnica in zagon za naprej.

    V skupini največ govori ...

    Tit. Včasih ga je nemogoče utišati, ko se razgovori o muziki, ki jo posluša, ali o koncertu, ki ga je obiskal včeraj.

    V skupini najmanj govori ...

    Luka. Je že na koncertih najbolj glasen s svojim inštrumentom, tako da mu med pogovorom ni treba biti.

    Najboljši smisel za humor ima ...

    Luka. Je redkobeseden, ampak ko je treba prekiniti tenzijo ali pribiti kaj humornega, ima zmeraj kaj na jeziku.

    Najbolj praktičen v trojici je ...

    Naš fotograf Janez. Ni del trojice, je pa naš frend in tesno povezan z bendom. Zato je najbolj praktičen, ker sami nismo.

    Na vajo vedno zamudi ...

    Tilen. No, ne vedno, najpogosteje pa.

    Največ oboževalk ima ...

    Verjetno Tit. Pustimo se presenetiti 5. februarja – mogoče pa je kaj drugače.

