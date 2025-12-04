Draga televizija, kje so Albert in Zverinice! Deseti brat pa je bil kaplja čez rob ...

Televiziji Slovenija

V septembru in oktobru ste predvajali pet epizod otroške oddaje Albertov lov na zaklad. Kdaj boste še preostalih pet? Prav tako me zanima, ali boste zdaj spet tedensko predvajali radijsko serijo Zverinice.

Nastja po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Preostalih pet epizod otroške serije Albertov lov na zaklad bo predvidoma na sporedu v januarju, in sicer v sobotnem dopoldanskem terminu na TV SLO 1.

Radijsko serijo Zverinice lahko poslušalke in poslušalci kadar koli najdejo med podkasti, kjer bo do konca novembra dostopnih že 40 epizod. Letos smo poskrbeli, da so pred vsakimi počitnicami na spletu in v aplikacijah na voljo nove živalske zgodbe. Zverinice se redno predvajajo tudi v sobotni oddaji Radijski ringaraja, in sicer ena epizoda na oddajo. Serije sicer ne ponavljamo, izjema je bil terenski dan v živalskem vrtu. Na Radiu Slovenija načrtujemo produkcijo še desetih novih epizod, ki bodo med podkasti na voljo že med božično-novoletnimi počitnicami, nato pa bodo predvajane v oddaji Radijski ringaraja v prvih tednih prihodnjega leta.

Služba za komuniciranje RTV Slovenij

TV Arena

Zanima me, kdo ureja rubriko Koledar oziroma ali jo sploh kdo. Da podatki niso ažurirani, se ve, da je Desetega brata napisal Fran Levstik, je bila pa kaplja čez rob!

Ivanka iz Postojne

Fran_levstik

TV Arena odgovarja

Rubrika TV koledar je nastala pred štirimi leti, izbor vključenih dogodkov je takrat pripravil Iztok Gartner. Ko navajate, da Fran Levstik ni napisal Desetega brata, pa se motite. Namreč, že leta 1863 je Levstik v nadaljevanjih pisal spis Deseti brat in ga je objavljal v ljubljanskem listu Naprej. V njem se glavni lik, prav tako kot v istoimenskem romanu Josipa Jurčiča, ki je izšel tri leta pozneje, samo izdaja za desetega brata. Levstik in Jurčič sta bila sicer tudi prijatelja in sodelavca, prav Levstikov nedokončani spis pa je bil povod za nastanek prvega slovenskega romana.

Andrej Krajnc, TV Arena

Pop TV

Ali boste še kdaj predvajali hrvaško nadaljevanko Kar bo, pa bo?

Stanislav po elektronski pošti

Kar bo, pa bo

Pop TV odgovarja

Za zdaj nimamo odkupljene.

Odnosi z javnostmi Pop TV