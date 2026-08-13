Draga televizija, ali TVS sme oglaševati prehranska dopolnila? Zakaj nihče ni prenašal rokometne tekme U-18?

Televiziji Slovenija

Zasledil sem, da je voditelj na vaši televiziji, zdravnik David Zupančič, izrazil nezadovoljstvo nad tem, da na TVS še vedno predvajate oglasne bloke za podjetje, ki trži prehranska dopolnila, in to kljub dejstvu, da je bilo že večkrat oglobljeno zaradi zavajanja v svojih oglasih. Zanima me, kako to, da te reklame še vedno predvajate. In kakšna so vaša pravila, kdaj bi jih zavrnili?

Miha po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Oglaševanje na RTV Slovenija je strogo zakonsko urejeno in jasno ločeno od programskih vsebin. Oglase pregleduje pristojna služba za trženje; oglase, ki ne ustrezajo predpisanim merilom, zavrnemo oziroma oglaševalce pozovemo k ustreznim spremembam.

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Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Slovenija je osvojila srebrno kolajno. FOTO: RZS.

Vsem televizijam

Nikakor ne morem razumeti, da se niti enemu od vseh mogočih kanalov ni zdelo vredno, da bi zagotovil prenos finalne rokometne tekme U-18 med Slovenijo in Nemčijo, ki je bila v nedeljo, 9. avgusta. Razumem, da se pravice za športne dogodke plačujejo vnaprej, ampak Šport TV je s prenosom finala košarkarskega prvenstva mladincev pred tednom dokazal, da se da, če se hoče. Čeprav so to »samo« mladinci, je to vseeno reprezentanca Slovenije, ki se je borila za zlato kolajno na evropskem prvenstvu. Velika črna pika za vse.

Denis iz Ljubljane

Intervju. FOTO: press.

Televiziji Slovenija

Hvala TVS, voditelju oddaje Intervju Janku Petrovcu in gostji Andreini Trusgnach za pogovor, ki poboža dušo in srce. Intervju v nedeljo, 2. avgusta, je bil izjemen.

Tatjana iz Ljubljane