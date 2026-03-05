Draga televizija, zakaj je Slavko Bobovnik igral samega sebe?

Stari prizori v filmu Belo se pere na devetdeset

Med ogledom filma Belo se pere na devetdeset sem opazila, da stari prizori (na primer s Slavkom Bobovnikom), ki jih na televiziji gledajo liki, niso originalni, ampak posneti na novo. Zakaj? Ste imeli težave s pridobivanjem pravic za te posnetke ali ste jih želeli posneti na novo?

Tanja po elektronski pošti

Vikend odgovarja

Za odgovor smo prosili producenta filma Aleša Pavlina in režiserja Marka Naberšnika, povedala sta: »Avtorske pravice v resnici niso vzrok, saj bi se nam zanje uspelo dogovoriti; razlog je dramaturške in tehnične narave. V filmu je veliko prizorov, v katerih je del dogajanja tudi sočasno predvajanje televizijskih oddaj, predvsem dnevnoinformativnih zvrsti. Ker je v filmu treba biti jedrnat, bi tudi v primeru originalnih oddaj morali te premontirati, da bi v desetih sekundah, kolikor jih približno vidimo v filmu samostojno, predstavljena vsebina ustrezala želenim scenarističnim poudarkom.

Resnične oddaje so namreč za potrebe filma predolge. Poleg tega gre za oddaje iz osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let, ko še ni bilo HD-tehnike, kot jo poznamo danes. Zato bi bili ti posnetki za današnji tehnični standard slike preslabe kakovosti. Tako smo sprejeli produkcijsko-režijsko rešitev in vse televizijske oddaje poustvarili posebej za film. K sodelovanju smo povabili novinarje, ki so takrat resnično vodili tovrstne televizijske oddaje. Rezultat je tehnično in dramaturško ustrezna slika ter poklon spoštovanim televizijskim voditeljem, ki so v osemdesetih in devetdesetih letih krojili našo medijsko krajino.«

Imate vprašanje? Mnenje?​ Pišite na: vikend@delo.si

Televiziji Slovenija

Posebne zgodbe: Retorika: FOTO: TVS

Oddaje Posebne zgodbe avtorice Milice Prešeren so, kot je v zadnji oddaji o retoriki izpostavila strokovnjakinja, odpirale nič koliko vrat razumevanja vsakdanjih in nevsakdanjih tem. Pohvala vsem ustvarjalcem, predvsem pa ljudem, ki so bili pripravljeni govoriti svoje zgodbe. Posebne zgodbe naj se ponovijo in nadaljujejo z novimi.

Valerija po elektronski pošti

Televiziji Slovenija

Oddaja Intervju: FOTO: TVS

Hvala za izjemno oddajo Intervju in hvala voditelju in njegovi gostji, dr. Jožetu Možini in dr. Leonidi Zalokar, za vse povedano. Priporočam, da oddajo večkrat ponovite v različnih terminih, da doseže različne skupine gledalcev.

Ana iz Ljubljane