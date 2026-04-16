Draga televizija, boste še enkrat predvajali Gram srca? Bo govor v drugi sezoni Takšno je življenje bolj razumljiv?

Televiziji Slovenija

Zamudila sem predvajanje dokumentarca Gram srca. Zanima me kdaj, če sploh, si bo dokumentarec spet mogoče ogledati.

Irena iz Ljubljane

Gram srca

Televizija Slovenija odgovarja

Dokumentarni film Gram srca bo predvidoma spet na sporedu v poletnih mesecih. O natančnem terminu bomo gledalce obvestili v televizijskem sporedu.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Takšno je življenje. FOTO: TVS.

Takšno je življenje

Objavili ste, da se pripravlja snemanje nove sezone nadaljevanke Takšno je življenje. Upam, da bodo v novi sezoni popravili razumljivost izgovarjave. V dosedanji seriji je bilo zaradi momljajoče ali grlene izgovarjave in slabega snemanja zvoka nadaljevanko že kar mučno gledati. Do zdaj te kritike nisem sporočal, ker je bila serija že posneta. Moti pa me tudi kar ponižujoče predstavljanje starejših moških. Ne vem, kakšne izkušnje ima scenarist, osem desetletij sem na svetu, živim na podeželju, a takšnega posedanja čez dan po lokalih tam ni. Mi je žal nastopajočih, ker klišeji od njih zahtevajo, da igrajo zdolgočasene brezveznike.

Rok po elektronski pošti

Skrivnost Santa Vittorie

Pop TV, Kino, Televiziji Slovenija

Zelo si želim spet videti film Skrivnost Santa Vittorie iz leta 1969 z Anthonyjem Quinnom v glavni vlogi. Tako simpatična komedija. Ali imate še kje v kakšnem arhivu ta film? Zagotovo si ga bo marsikdo z veseljem ogledal.

Jelka po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Hvala za vaš predlog, ki smo ga posredovali filmskim selektorjem. Zaradi omejenih avtorskih pravic, ki veljajo za predvajanje filmskih vsebin, film Skrivnost Santa Vit­torie pri nas ni na voljo. Pravice za predvajanje filmov se praviloma kupujejo za omejeno obdobje, zato filmov, ki so bili v preteklosti že predvajani, žal ne moremo uvrščati v program brez ponovne pridobitve pravic.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pop TV odgovarja

Filma Skrivnost Santa Vittorie iz leta 1969 z Anthonyjem Quinnom v glavni vlogi žal nimamo na voljo za predvajanje v naši knjižnici, kljub temu da se povsem strinjamo, da gre za sila zabavno komedijo z vojnim pridihom.

Odnosi z javnostmi Pop TV