Televiziji Slovenija

Na zamik sem gledal dokumentarno oddajo, ki je bila na TV SLO 2 na sporedu 9. novembra ob 20.00: Človek, E3 (Zadnji preživeli ljudje). Oddaja je skoraj v celoti sinhronizirana v slovenščino. Ker malo slabo slišim, poleg tega sem poskusil najti prva dva dela oddaje, sem vse skupaj našel na BBC Playerju, rekel sem si – tukaj verjetno ne bo sinhronizirano in res ni bilo.

Človek na TV SLO. FOTO: posnetek zaslona

Začnem gledati ta, tretji del, in glej ga zlomka, popolnoma drugačna oddaja. V opisu oddaje sem preveril – režiserja različna, nastopajoči različni. Ampak izvirni angleški naslov na obeh programih popolnoma enak: Human: Last Humans Standing, 2025, Velika Britanija. Ali mi lahko to razložite? Prilagam fotografije zaslonov TV SLO 2 in BBC Player.

Franc po elektronski pošti

Človek na BBC. FOTO: posnetek zaslona

Televizija Slovenija odgovarja

Producenti dokumentarnih oddaj in serij pogosto pripravijo več različic iste vsebine, namenjenih različnim trgom. Te se lahko razlikujejo po dolžini, načinu predstavitve vsebine in tudi po tem, ali oddajo spremlja voditelj oziroma pripovedovalec. Televizija Slovenija je za predvajanje pridobila krajšo različico dokumentarne serije, ki je pripravljena brez voditeljice. Zato se lahko razlikuje od različice, ki je na voljo na BBC Playerju, čeprav imata enak izvirni naslov. Podatke o avtorjih, ki jih navajamo pri predvajanju, smo prejeli neposredno od BBC.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

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Planet TV

V soboto, 14. novembra, je bil ob 20.00 predvajan film Jezdeci pravice. Filma niste predvajali do konca, saj se je 15 minut pred koncem začel Jaz sem Zlatan. Zanima me, ali se vam ta praksa zdi v skladu s pričakovanji gledalcev in kdaj boste film predvajali v celoti.

Andrej po elektronski pošti

Jezdeci pravice. FOTO: Planet TV

Planet TV odgovarja

Pri sobotnem predvajanju filma Jezdeci pravice so žal nastale tehnične težave, zaradi katerih ni bil predvajan v celoti. Da bi gledalcem omogočili ogled celotnega filma, ga bomo spet predvajali v soboto, 28. novembra, ob 20. uri na Planetu. Za nastalo napako se gledalcem iskreno opravičujemo in se jim zahvaljujemo za razumevanje.

Odnosi z javnostmi Planet TV

Brio

Zakon in red: Enota za posebne primere, 23. sezona. FOTO: Pop TV

Zelo rada gledam nadaljevanko Zakon in red: Enota za posebne primere. Končali ste 20. sezono in takoj začeli predvajati 23. Zanima me, zakaj ste preskočili 21. in 22. sezono.

Tjaša po elektronski pošti

Brio odgovarja

Razpored predvajanja je odvisen od razpoložljivosti vsebin in pravic za njihovo predvajanje. Žal v določenem obdobju nismo imeli na voljo pravic za predvajanje 21. in 22. sezone. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in zvesto spremljanje serije.

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