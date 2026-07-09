Draga televizija, kam je izginil inšpektor Grace? Prosim, več Muzeja norosti!

Planet TV

Ob sobotah ste predvajali odlično nadaljevanko Inšpektor Grace, 3. sezona se je končala. Zanima me, koliko delov ima serija in kdaj lahko pričakujemo nadaljevanje.

Maja iz Ljubljane

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Planet TV odgovarja

Res smo na Planetu predvajali prve tri sezone serije Inšpektor Grace. Čez poletje smo serijo umaknili, bomo pa s 4. sezono nadaljevali jeseni. O točnem terminu bomo gledalce pravočasno obvestili s TV-napovedniki in objavami na naših družabnih omrežjih.

Odnosi z javnostmi Planet TV

Televiziji Slovenija

Zanima me, ali boste ob podelitvi evropske nagrade gradu Cmurek in tamkajšnjemu muzeju pripravili kakšno dokumentarno oddajo in predvajali film, ki je bil posnet v njem.

Andrejka po elektronski pošti

Grad Cmurek. FOTO: Peter Rak.

Televizija Slovenija odgovarja

RTV Slovenija je delovanju Muzeja norosti in gradu Cmurek v preteklih letih namenila precejšnjo pozornost v različnih radijskih, televizijskih in spletnih vsebinah. Ob prejemu nagrade Evropskega muzejskega foruma smo o priznanju poročali tudi v oddaji Slovenska kronika.

V aplikaciji RTV 365 je gledalcem na voljo pester nabor vsebin o Muzeju norosti, med njimi tudi dokumentarni film Muzej norosti avtorja Amirja Muratovića, ki je bil premierno predvajan leta 2020.

Morebitne odločitve o ponovnem predvajanju dokumentarnega filma ali pripravi novih vsebin so del programskega načrtovanja. Če bodo v prihodnje sprejete odločitve o dodatnih vsebinah na to temo, bomo o njih javnost obvestili.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Planet TV

Že nekaj časa z veseljem gledam serijo o detektivu Poirotu. Če prav vem, je igralec David Suchet v tej seriji posnel vse zgodbe Agathe Christie, v katerih je glavni lik Hercule Poirot, do čisto zadnje z naslovom Zavesa. Ali boste na vaši televiziji predvajali vse epizode?

Miran po elektronski pošti

David Suchet kot Poirot. FOTO: Planet TV

Planet TV odgovarja

V knjižnici imamo vseh 13 sezon serije Poirot. Trenutno je na programu 3. sezona, vendar bomo po 12. juliju, ko bosta na ogled zadnja dva dela omenjene sezone, predvajanje prekinili in nadaljevali po poletju.

Odnosi z javnostmi Planet TV