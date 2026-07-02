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    Vikend

    Draga televizija, kdo določa strelce enajstmetrovk? Zakaj nismo videli Rogliča?

    Klaro je tokrat zanimalo, kako to, da je Leon Goretzka zavrnil streljanje enajstmetrovke in kakšen je sploh sistem izbire. Marko je pogrešal kronometer državnega prvenstva, Jaka iz Tržiča pa pogreša svoj vlak.
    Poklapani nemški nogometaši po zapravljenih enajstmetrovkah. FOTO: Jewel SAMAD/AFP
    Galerija
    Poklapani nemški nogometaši po zapravljenih enajstmetrovkah. FOTO: Jewel SAMAD/AFP
    V. K.
    2. 7. 2026 | 08:00
    4:55
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    Streljanje enajstmetrovk

    Po nogometni temi med Nemčijo in Paragvajem na svetovnem prvenstvu sem zasledila več trditev, da je nemški kapetan Joshua Kimmich večkrat prosil izkušenega Leona Goretzko, naj sprejme odgovornost in strelja enajstmetrovko, pa ni želel. Na koncu je tako streljal Jonathan Tah, ki v vsej karieri menda še nikdar ni streljal enajstmetrovke, in zgrešil, kar je za Nemce pomenilo izpad s prvenstva. Sama sem bila prepričana, da strelce enajstmetrovk določi selektor in izroči seznam sodniku. To sploh drži? Ali to drži samo za prvo serijo petih enajstmetrovk? Kako se torej določajo strelci?

    Klara po elektronski pošti

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.s

    Vikend odgovarja

    Za odgovor smo prosili Danija Bavca, komentatorja nogometa in voditelja studia na Areni Sport, povedal je: »Po pravilih Fife vsaka ekipa pred začetkom izvajanja enajstmetrovk izbere pet izvajalcev, ni pa nobene obveze, da bi ta seznam sodniku predala vnaprej ali da bi bil sploh določen vnaprej. Enako velja za vrstni red izvajalcev. Sodnik vsekakor vnaprej ne prejme seznama, obveščajo ga sproti, kdo bo izvajalec. Dejansko se ekipa posvetuje med seboj in odločitev je njihova. Če kdo odkloni izvajanje, iščejo prostovoljca.

    Selektor in strokovni štab sicer ponavadi vnaprej sestavita sezname izvajalcev, toda to se lahko spremeni, saj je mogoče, da igralcev, ki so na seznamu, ta hip sploh ni na igrišču ali pa niso v najboljšem psihičnem stanju, zato se lahko seznam povsem spremeni. Pravilo navaja le, da morajo enajstmetrovke izvajati igralci, ki so končali tekmo na igrišču, drugo je prepuščeno ekipi. Ponavadi se interno na kraju samem preverja, kdo je dovolj samozavesten za izvajanje.

    To velja tudi za nadaljnje izvajanje po prvi seriji petih izvedenih strelov in zato je na tej tekmi Kimmich prepričeval Goretzko, naj sprejme odgovornost, on pa je to zavrnil, kar ni nič nenavadnega. Kolikor mi je znano, so odgovornost zavrnili še Anton, Thiaw in Brown. Jonathan Tah je, čeprav ni redni izvajalec, sprejel odgovornost in po svoje rešil nastalo zagato. Treba se je zavedati, da so takšne situacije za igralce v psihološkem smislu izredno zahtevne, tega se gledalci ponavadi ne zavedamo najbolj.

    Rekli bi torej, da je izbor izvajalcev živa dinamika na igrišču, odvisna od vseh naštetih dejavnikov. Nekatere ekipe so na to bolje pripravljene kot druge. Ker ima Nemčija dolgo zgodovino uspešnih izvajanj enajstmetrovk, je bilo zato malce čudno, da se je zdelo, kot da niso bili najbolje pripravljeni. A realno njihova dilema v svetu nogometa ni nič novega.

    Torej, kar zadeva pravila – selektorju nima treba sodniku predati seznama vnaprej, to se mu sporoča sproti. Enako velja za izvajalce, ki sledijo po prvi seriji petih strelov.«

     

    Televiziji Slovenija

    Zanima me, zakaj v petek niste prenašali kronometra, prenašali pa ste cestno dirko državnega prvenstva v kolesarstvu.

    Marko po elektronski pošti

    Primož Roglič med kronometrom za državno prvenstvo. FOTO: Luka Vovk/Sportida
    Primož Roglič med kronometrom za državno prvenstvo. FOTO: Luka Vovk/Sportida

    Televizija Slovenija odgovarja

    Odločitev o prenosu državnega prvenstva v kolesarstvu je bila sprejeta v okviru uredniškega načrtovanja programa za leto 2026, ob upoštevanju produkcijskih in finančnih zmogljivosti.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

     

    Televiziji Slovenija

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    Jaka iz Tržiča

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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