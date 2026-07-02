Draga televizija, kdo določa strelce enajstmetrovk? Zakaj nismo videli Rogliča?

Streljanje enajstmetrovk

Po nogometni temi med Nemčijo in Paragvajem na svetovnem prvenstvu sem zasledila več trditev, da je nemški kapetan Joshua Kimmich večkrat prosil izkušenega Leona Goretzko, naj sprejme odgovornost in strelja enajstmetrovko, pa ni želel. Na koncu je tako streljal Jonathan Tah, ki v vsej karieri menda še nikdar ni streljal enajstmetrovke, in zgrešil, kar je za Nemce pomenilo izpad s prvenstva. Sama sem bila prepričana, da strelce enajstmetrovk določi selektor in izroči seznam sodniku. To sploh drži? Ali to drži samo za prvo serijo petih enajstmetrovk? Kako se torej določajo strelci?

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Za odgovor smo prosili Danija Bavca, komentatorja nogometa in voditelja studia na Areni Sport, povedal je: »Po pravilih Fife vsaka ekipa pred začetkom izvajanja enajstmetrovk izbere pet izvajalcev, ni pa nobene obveze, da bi ta seznam sodniku predala vnaprej ali da bi bil sploh določen vnaprej. Enako velja za vrstni red izvajalcev. Sodnik vsekakor vnaprej ne prejme seznama, obveščajo ga sproti, kdo bo izvajalec. Dejansko se ekipa posvetuje med seboj in odločitev je njihova. Če kdo odkloni izvajanje, iščejo prostovoljca.

Selektor in strokovni štab sicer ponavadi vnaprej sestavita sezname izvajalcev, toda to se lahko spremeni, saj je mogoče, da igralcev, ki so na seznamu, ta hip sploh ni na igrišču ali pa niso v najboljšem psihičnem stanju, zato se lahko seznam povsem spremeni. Pravilo navaja le, da morajo enajstmetrovke izvajati igralci, ki so končali tekmo na igrišču, drugo je prepuščeno ekipi. Ponavadi se interno na kraju samem preverja, kdo je dovolj samozavesten za izvajanje.

To velja tudi za nadaljnje izvajanje po prvi seriji petih izvedenih strelov in zato je na tej tekmi Kimmich prepričeval Goretzko, naj sprejme odgovornost, on pa je to zavrnil, kar ni nič nenavadnega. Kolikor mi je znano, so odgovornost zavrnili še Anton, Thiaw in Brown. Jonathan Tah je, čeprav ni redni izvajalec, sprejel odgovornost in po svoje rešil nastalo zagato. Treba se je zavedati, da so takšne situacije za igralce v psihološkem smislu izredno zahtevne, tega se gledalci ponavadi ne zavedamo najbolj.

Rekli bi torej, da je izbor izvajalcev živa dinamika na igrišču, odvisna od vseh naštetih dejavnikov. Nekatere ekipe so na to bolje pripravljene kot druge. Ker ima Nemčija dolgo zgodovino uspešnih izvajanj enajstmetrovk, je bilo zato malce čudno, da se je zdelo, kot da niso bili najbolje pripravljeni. A realno njihova dilema v svetu nogometa ni nič novega.

Torej, kar zadeva pravila – selektorju nima treba sodniku predati seznama vnaprej, to se mu sporoča sproti. Enako velja za izvajalce, ki sledijo po prvi seriji petih strelov.«

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