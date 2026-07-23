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    Vikend

    Draga televizija, zakaj je bil finale na TVS 1? Kam je pobegnil dr. Gruber?

    Petra zanima, zakaj je TVS vse prvenstvo predvajala na svojem 2. programu, le finale na 1. Nives se sprašuje, kam je izginil Gorski zdravnik. Katarino pa zanima, ali je bila Agatha Christie res v Sloveniji.
    Ferran Torres je zadel edini priznan gol na tekmi finala med Španijo in Argentino. FOTO: David Ramos/AFP
    Galerija
    Ferran Torres je zadel edini priznan gol na tekmi finala med Španijo in Argentino. FOTO: David Ramos/AFP
    V. K.
    23. 7. 2026 | 08:00
    4:33
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    Televiziji Slovenija

    Zanima me, kaj je bil razlog, da je bil finale nogometnega prvenstva na prvem programu in ne na drugem, kot je v navadi? Pa ni šlo za prekrivanje dveh športov. Kadar se pozimi kdaj prekrivata dva športna prenosa, ničesar ne prenašate na prvem, ampak le na MMC.

    Peter po elektronski pošti

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.si

    Televizija Slovenija odgovarja

    Po olimpijskih igrah je bilo svetovno prvenstvo v nogometu najodmevnejši športni dogodek na svetu. Gre za dogodek, ki se zgodi le enkrat na štiri leta, zato sta bila veliko zanimanje gledalcev in visoka gledanost pričakovana. Podatki o gledanosti so potrdili, da je bila odločitev o umestitvi finalne tekme na
    TV SLO 1 upravičena.

    Ker je finale potekal v času poletne programske sheme, je bila takšna prilagoditev programa mogoča. Prenos smo nadgradili tudi z bogatim popoldanskim spremljevalnim programom, ki je vključeval studijsko oddajo, dokumentarni film in razglednice s prvenstva. Na TV SLO 2 pa smo ob športnem dogodku ponudili alternativni program z dokumentarnimi filmi in filmi drugih žanrov.

    Televizija Slovenija je v zagotovitev prenosov svetovnega prvenstva vložila obsežne programske, produkcijske in finančne napore ter opravila zahtevna pogajanja za pridobitev pravic. Doseženi rezultati gledanosti potrjujejo, da smo pravilno ocenili pomen finalne tekme in zanimanje občinstva. Največ gledalcev je pritegnila prav finalna tekma med Španijo in Argentino. Prenos je v povprečju spremljalo 17,6 odstotka oziroma vsako minuto povprečno 336.300 gledalcev, kar pomeni 52-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času prenosa. Prav med finalnim obračunom je bila dosežena tudi najvišja gledanost letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21.48 je prenos na TV SLO 1 spremljalo 402.500 gledalcev oziroma 21,1 odstotka gledalcev.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

     

    Pop TV

    Kam je pobegnil dr. Gruber? In ali se bo še kdaj vrnil?

    Nives po elektronski pošti

    Pop TV je predvajal 19. sezono Gorskega zdravnika: FOTO: Pro Plus
    Pop TV je predvajal 19. sezono Gorskega zdravnika: FOTO: Pro Plus

    Pop TV odgovarja

    Dr. Gruber ni pobegnil, le končala se je aktualna sezona serije Gorski zdravnik. Ko bodo na voljo nove epizode, bomo gledalce o njihovem predvajanju pravočasno obvestili.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

     

    Agatha Christie v Sloveniji

    Zelo mi je všeč dokumentarna oddaja o Agathi Christie, tako da sem tudi ponovitev še enkrat pogledala. Nekje pa sem slišala, da je bila Agatha Christie tudi v Sloveniji. Ali je to res?

    Katarina po elektronski pošti

    Agatha Christie v Sloveniji. FOTO: Muzej Novejše In Sodobne Zgodovine Slovenije 
    Agatha Christie v Sloveniji. FOTO: Muzej Novejše In Sodobne Zgodovine Slovenije 

    Vikend odgovarja

    Res je. Agatha Christie je Slovenijo, ki je bila takrat še del Jugoslavije, skupaj z drugim možem Maxom Mallowanom obiskala leta 1967. Bila sta v Ljubljani v hotelu Lev, na Bledu in nato bivala v bohinjskem hotelu Bellevue, ki je zdaj že več let zaprt. Med takratnim obiskom v Bohinju je novinarju Janezu Čučku na vprašanje, ali bo Bohinj kdaj prizorišče zločina v kateri izmed zgodb, odgovorila, da je Bohinj prelep, da bi ga omadeževala z umorom. Na vprašanje, ali je kdaj potovala z vlakom Orient Express, ki je prizorišče ene njenih najbolj znanih zgodb in se dogaja tudi v Jugoslaviji, pa je novinarju takratne Televizije Ljubljana Jožetu Hudečku odgovorila, da je potovala, ampak se jugoslovanskega dela potovanja ne spomni, ker je takrat ponoči na vlaku spala.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

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