Draga televizija, zakaj je bil finale na TVS 1? Kam je pobegnil dr. Gruber?

Televiziji Slovenija

Zanima me, kaj je bil razlog, da je bil finale nogometnega prvenstva na prvem programu in ne na drugem, kot je v navadi? Pa ni šlo za prekrivanje dveh športov. Kadar se pozimi kdaj prekrivata dva športna prenosa, ničesar ne prenašate na prvem, ampak le na MMC.

Peter po elektronski pošti

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Televizija Slovenija odgovarja

Po olimpijskih igrah je bilo svetovno prvenstvo v nogometu najodmevnejši športni dogodek na svetu. Gre za dogodek, ki se zgodi le enkrat na štiri leta, zato sta bila veliko zanimanje gledalcev in visoka gledanost pričakovana. Podatki o gledanosti so potrdili, da je bila odločitev o umestitvi finalne tekme na

TV SLO 1 upravičena.

Ker je finale potekal v času poletne programske sheme, je bila takšna prilagoditev programa mogoča. Prenos smo nadgradili tudi z bogatim popoldanskim spremljevalnim programom, ki je vključeval studijsko oddajo, dokumentarni film in razglednice s prvenstva. Na TV SLO 2 pa smo ob športnem dogodku ponudili alternativni program z dokumentarnimi filmi in filmi drugih žanrov.

Televizija Slovenija je v zagotovitev prenosov svetovnega prvenstva vložila obsežne programske, produkcijske in finančne napore ter opravila zahtevna pogajanja za pridobitev pravic. Doseženi rezultati gledanosti potrjujejo, da smo pravilno ocenili pomen finalne tekme in zanimanje občinstva. Največ gledalcev je pritegnila prav finalna tekma med Španijo in Argentino. Prenos je v povprečju spremljalo 17,6 odstotka oziroma vsako minuto povprečno 336.300 gledalcev, kar pomeni 52-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času prenosa. Prav med finalnim obračunom je bila dosežena tudi najvišja gledanost letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21.48 je prenos na TV SLO 1 spremljalo 402.500 gledalcev oziroma 21,1 odstotka gledalcev.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pop TV

Kam je pobegnil dr. Gruber? In ali se bo še kdaj vrnil?

Nives po elektronski pošti

Pop TV je predvajal 19. sezono Gorskega zdravnika: FOTO: Pro Plus

Pop TV odgovarja

Dr. Gruber ni pobegnil, le končala se je aktualna sezona serije Gorski zdravnik. Ko bodo na voljo nove epizode, bomo gledalce o njihovem predvajanju pravočasno obvestili.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Agatha Christie v Sloveniji

Zelo mi je všeč dokumentarna oddaja o Agathi Christie, tako da sem tudi ponovitev še enkrat pogledala. Nekje pa sem slišala, da je bila Agatha Christie tudi v Sloveniji. Ali je to res?

Katarina po elektronski pošti

Agatha Christie v Sloveniji. FOTO: Muzej Novejše In Sodobne Zgodovine Slovenije

Vikend odgovarja

Res je. Agatha Christie je Slovenijo, ki je bila takrat še del Jugoslavije, skupaj z drugim možem Maxom Mallowanom obiskala leta 1967. Bila sta v Ljubljani v hotelu Lev, na Bledu in nato bivala v bohinjskem hotelu Bellevue, ki je zdaj že več let zaprt. Med takratnim obiskom v Bohinju je novinarju Janezu Čučku na vprašanje, ali bo Bohinj kdaj prizorišče zločina v kateri izmed zgodb, odgovorila, da je Bohinj prelep, da bi ga omadeževala z umorom. Na vprašanje, ali je kdaj potovala z vlakom Orient Express, ki je prizorišče ene njenih najbolj znanih zgodb in se dogaja tudi v Jugoslaviji, pa je novinarju takratne Televizije Ljubljana Jožetu Hudečku odgovorila, da je potovala, ampak se jugoslovanskega dela potovanja ne spomni, ker je takrat ponoči na vlaku spala.