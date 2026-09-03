Draga televizija, zakaj ste zamenjali igralko v Gajinem svetu? Je Botrov konec za zmeraj?

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Te dni sem z otroki pogledala vse dele trilogije Gajin svet. Zanima nas, zakaj igralka, ki je igrala Gajo v prvem delu, ni ostala v tej vlogi tudi v drugem in aktualnem tretjem delu.
Martina po elektronski pošti
Na vprašanje je režiser Peter Bratuša odgovoril v nedavnem intervjuju za Nedelo, in sicer pravi: »Tara Milharčič je v prvem delu igrala enajstletnico, stara pa je bila 13 let. Čez štiri leta, ko jih je imela 17, ni hotela igrati štirinajstletnice, zato smo jo morali zamenjati.«
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Prekinili ste predvajanje Botrov, pa me zanima, ali jih boste še predvajali ali je konec za letos ali za zmeraj. To bi bila škoda.
Peter po elektronski pošti
Botri so samo na počitku, do takrat pa uživajte v novi sezoni kulinarične oddaje MasterChef Slovenija.
Odnosi z javnostmi Pop TV
Tistim, ki bi radi gledali filme in nadaljevanke starejšega datuma, predlagam, da gledajo TV Arena. Hvala, TV Arena.
Bernarda iz Litije
Bolj malo novih serij pride na vaš spored, potem eno le dodate, govorim o srbski seriji Sablja, in na spored jo uvrstite ob dveh ponoči? Kdo pa lahko to gleda? Nimam besed.
Miro po elektronski pošti
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