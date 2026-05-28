Draga televizija, zakaj je Portofino sredi noči? In: Milijonar, tole je bila šlamparija!

Pop TV

Zakaj na Pop TV predvajate odlično nadaljevanko Hotel Portofino tako pozno, šele opolnoči? Nadaljevanko bi lahko gledali tudi mlajši, za nas starejše pa bi bila nasploh primernejša zgodnejša ura.

Elizabeta iz Ljubljane

Pop TV odgovarja

Zaradi pozne ure predvajanja serije smo seriji namenili tudi ponovitve od ponedeljka do petka ob 13.50 na Pop TV.

Kaj počne režiser Roland Emmerich?

Zanima me, kje je zdaj režiser Roland Emmerich. Ali še kaj snema in ali bo še kakšen njegov film v kinu ali na televiziji? In kje v Nemčiji je bil rojen?

Branko iz Trbovelj

Nemško-ameriški filmski režiser Roland Emmerich.

Vikend odgovarja

Režiser in producent Roland Emmerich se je rodil 10. novembra 1955 v Stuttgartu, odraščal pa je v bližnjem mestu Sindelfingen, torej zdaj šteje okroglih 70 let. V zgodovino filmske industrije se je vpisal kot režiser znanstvenofantastičnih filmov in filmov katastrofe in si prislužil tudi vzdevek »master of disaster« (mojster katastrofe).

Padec Lune

Če se vam zdi, da zadnje čase njegovih del ne vidite v kinematografih, imate prav, saj je njegov zadnji celovečerec znanstvenofantastični film katastrofe Padec Lune (Moon­fall) iz leta 2022, ki pa je bil deležen zelo slabih kritik. Predlani je napovedal snemanje filma Exodus, ki naj bi se začelo letos. Sprva je bil mišljen kot nekakšno nadaljevanje uspešnice Dan po jutrišnjem (The Day After Tomorrow) iz leta 2004. Emmerich je Exodus opisal kot dogajanje v ne tako oddaljeni postapokaliptični prihodnosti, kjer se prebivalstvo bori s podnebno katastrofo in brutalno policijo.

Poleg tega načrtuje snemanje nadaljevanke o arheologu in diplomatu Thomasu Edwardu Lawrenceu, bolj znanem kot Lawrence Arabski. Posneli naj bi dve sezoni z osmimi deli na sezono.

Sarajevska reka, ki je ni

Zelo sem razočaran nad zagotovo neljubo napako v kvizu Milijonar pri odgovorih na vprašanje, katera reka teče skozi Sarajevo, kajti med njimi ni bilo pravilnega. Seveda ne gre za Miljecko, ki je bila zapisana v odgovoru, ampak Miljacko, ki se pri sarajevskem predmestju Ilidža izliva v reko Bosno, ki je bila med odgovori tudi navedena. Napake se sicer zgodijo, ampak pri kvizih je to nedopustno!

Borut iz Ljubljane