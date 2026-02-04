Draga televizija, kje je Saša Jerković in zakaj ves čas predvajate Irino Palm?

Televiziji Slovenija

Začasno, za dva meseca, ste umaknili iz programa odlično zabavno oddajo Inkognito, ki jo vodi simpatični Saša Jerković s prisrčno ekipo. Kolikor mi je znano, ima oddaja visoko gledanost, zato je mnoge presenetila takšna odločitev vodstva. Zakaj torej oddaje ni več na sporedu?

Vlado po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Oddaja Inkognito se – tako kot druge priljubljene razvedrilne oddaje – vrača z novo pomladno sezono ob koncu februarja, v začetku marca, in sicer v običajnem terminu ter v enakem formatu, kot so ga gledalci vajeni. Do takrat je ob torkih na sporedu nova sezona priljubljene potopisne oddaje OdBita pot, program pa prilagajamo tudi drugemu aktualnemu dogajanju, predvsem prihajajočim olimpijskim igram, za katere pripravljamo bogat spremljevalni program.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Televiziji Slovenija

Čestitke za odlično oddajo Vse naše igre z voditeljem Alešem Smrekarjem in ustvarjalci. Moje vprašanje pa je, kdo je izbral pevce v oddaji.

Mojca iz Kamnika

Aleš Smrekar. FOTO: TVS

Televizija Slovenija odgovarja

Hvala, ker nas spremljate. Izbor pevcev v oddaji Vse naše igre poteka v okviru ustvarjalne ekipe oddaje. Pri izboru sodelujeta vodja projekta Bojan Krajnc ter urednik in šef studijskega benda Gašper Konec.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pop TV

Zanima me, kolikokrat so različne televizije, predvsem Pro Plus, v zadnjem letu ali dveh vrtele film z naslovom Irina Palm. Zdi se mi, da je vsak teden nekje na sporedu. Kolikokrat ste ga torej dejansko zavrteli in zakaj ga ves čas predvajate?

Borut po elektronski pošti

Irina Palm. FOTO: Pro Plus

Pop TV odgovarja

Morda ste dobili ta občutek, ker je bil film januarja v krajšem časovnem razmiku predvajan na Pop TV ter Kinu. Filme lahko sicer predvajamo izključno v časovnem obdobju v skladu s pravicami, ki smo jih odkupili od distributerja, zato se zagotovo ne predvaja vsak teden. Pri načrtovanju programa sledimo razpoložljivim pravicam in programski shemi posameznih kanalov.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Vikend dodaja:

Januarja je bil film Irina Palm na sporedu Pop TV 10. 1., na Kinu pa 16. 1., 17. 1., 19. 1. in 21. 1.

Pop TV

Zakaj ni nadaljevanja Zlatega sanjskega moškega Italija, kdaj bomo videli naslednje dele?

Sara po elektronski pošti

Zlati sanjski moški Italija. FOTO: Pro Plus

Pop TV odgovarja

Zlatega sanjskega moškega Italija bomo predvajali za vikend ob 16.25 (sobota in nedelja) od 31. januarja do 8. februarja, na Voyu pa so nove oddaje na voljo že od ponedeljka.

Odnosi z javnostmi Pop TV