Draga televizija, kje je Luna? Kaj je s črnimi napisi na Kobri?

Pop TV

Na Disney+ zdaj predvajajo 4. sezono Jaz sem Luna in me zanima, kdaj jo boste, če jo boste, dali na Pop TV.

Maša iz Ljubljane

Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na: vikend@delo.si

Pop TV odgovarja

Predvajanje nove sezone serije Jaz sem Luna (Soy Luna) na Pop TV za zdaj ni načrtovano. Če bo kakšna sprememba, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Odnosi z javnostmi Pro Plus

Kanalu A

Ko sem gledala Alarm za Kobro 11 na Kanalu A, so bili bolj proti koncu črni podnapisi, ki sploh niso bili potrebni in se zato tudi ni videl dejanski prevod. Ali jih lahko odstranite?

Maša iz Ljubljane

Kanal A odgovarja

Šlo je za tehnično napako, ki smo jo zaznali in nemudoma odpravili. Cenimo vaše razumevanje in se vam zahvaljujemo za opozorilo.

Odnosi z javnostmi Pro Plus

Lepotica pod gorami, prvič

Vse pohvale snovalcem krasne dokumentarne oddaje Lepotica pod gorami. Hvala za vse posnetke naše lepe pokrajine in dokumentirano zgodovino železnice. Bravo! Po drugi strani pa res škoda, da glede na to, koliko turistov je na Bledu in v Bohinju, za takšno zgodovino naših krajev in nas samih ni posluha in ne denarja. Škoda.

Jelka po elektronski pošti

Lepotica pod gorami

Lepotica pod gorami, drugič

Zelo sem se veselil oddaje o bohinjski progi Lepotica pod gorami, ki pa me je razočarala. Ne sicer vsebinsko in tudi sogovorniki so bili zanimivi, zelo pa je šepala tehnična izvedba. Veliko posnetkov je bilo namreč tresočih in slabe kakovosti, kot da bi bili sredi 80. let, ko še ni bilo stabilizatorjev slike. Tudi zvok je imel veliko šumov iz ozadja, nenehna in preglasna glasbena podlaga je ovirala slušno razumevanje, pa tudi glas pripovedovalca je bil monoton. Znaten del oddaje so zajemali statični posnetki brez spremnega komentarja, nekateri posnetki pa so se pojavili celo večkrat. In šele v zaključni špici je navedeno, da oddaja spremlja zadnjo vožnjo muzejskega vlaka, čeprav je bilo to oglaševano v napovedniku kot ena od rdečih niti oddaje.

Simon po elektronski pošti

Rdeča raketa

Rdeča raketa, 2015, Slovenija

Rada gledam slovenske filme in nadaljevanke, samo me moti, ker glasovno niso v redu. Vseskozi moram dajati ton naglas, ko je glasba v ozadju, saj se pogovorov ne sliši. Zdaj sem namreč gledala film Rdeča raketa in je glede zvoka res katastrofa. Mislim pa tudi, da nisem edina.

Jelka po elektronski pošti