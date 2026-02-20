  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Draga televizija, se Joker res poslavlja?

    Bralce tokrat zanima, ali se kviz Joker res poslavlja in ali bodo še kdaj videli Tiho dekle, hvalijo Globus in pogrešajo strokovne komentarje.
    Mario Galunič. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Mario Galunič. FOTO: Blaž Samec
    V. K.
    20. 2. 2026 | 08:00
    2:54
    A+A-

    Televiziji Slovenija

    Ali se kviz Joker res poslavlja in kdaj?

    Mija po elektronski pošti

    Televizija Slovenija odgovarja

    Da, kviz Joker se s pomladansko sezono končuje. V tej sezoni bo posnetih še 14 oddaj, junija pa se oddaja poslavlja. Kviz Joker je bil več let ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih razvedrilnih oddaj Televizije Slovenija. Ob zaključku se RTV Slovenija zahval­juje vsem ustvarjalcem oddaje ter gledalkam in gledalcem za dolgoletno zvestobo.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

    Imate vprašanje? Mnenje?​ Pišite na:

    vikend@delo.si

    Televiziji Slovenija

    Pred dobrim letom ste predvajali film Tiho dekle. To je irska filmska priredba knjige Foster, ki jo imajo dijaki letos na maturi. Verjamem, da bi si ga z veseljem pogledali. Pa tudi vsi tisti, ki smo ga že videli, ne bi imeli nič proti, saj je res čudovit film z lepim sporočilom. Je kakšna možnost, da bi ga na televiziji spet videli?

    Jana po elektronski pošti

    Tiho dekle. FOTO TVS
    Tiho dekle. FOTO TVS

    Televizija Slovenija odgovarja

    Film Tiho dekle načrtujemo za ponovno predvajanje predvidoma v aprilu, prav z namenom, da bo dostopen tudi letošnjim maturantom in drugim gledalcem. Točen termin predvajanja bomo pravočasno objavili v sporedih in prek drugih utečenih komunikacijskih kanalov.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

     

    Globus. FOTO TVS
    Globus. FOTO TVS

    Televiziji Slovenija

    Rada bi pohvalila oddajo Globus in oba voditelja. Oddaja nam prikaže aktualne dogodke po svetu zelo poglobljeno in strokovno glede na obravnavano temo.

    Simona po elektronski pošti

     

    Finale deskarskega krosa. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Finale deskarskega krosa. FOTO: Marko Djurica/Reuters

    Televiziji Slovenija

    Pohvalil bi vaše strokovne komentatorje, ki so pomagali šport­nim komentatorjem na OI. Veliko zanimivega izvemo o športu, o ozadju. Sem pa zato morda še bolj pogrešal kakega strokovnega komentatorja pri manj znanih športih, ki jih razen med olimpijskimi igrami na naših sporedih ni videti, recimo pri deskarskem krosu ali curlingu. Na poletnih ste imeli goste pri takih manj znanih športih in so povedali marsikaj zanimivega.

    Mihael po elektronski pošti

    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    La Liga

    Barcelona zmagovalka srhljivke v Pamploni, Real izgubljen

    Nogometaši Osasune so z golom Raula Garcie v sodniškem dodatku prišlo do zmage nad Realom, ki je razveselila Barcelono. Zanesljiva zmaga Atletica.
    22. 2. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Štepanjsko naselje

    Delovna smrtna nesreča: pri sestopu na gradbeni oder se mu je zlomila prečka

    V soboto se je v Štepanjskem naselju v Ljubljani zgodila huda delovna nesreča. Moški je padel z višine na tla. Še ena delovna nesreča na območju Bežigrada.
    22. 2. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Samomorilski napad

    Pakistan z zračnimi napadi nad oborožene skupine na meji z Afganistanom

    Po navedbah talibanskih oblasti v Kabulu je bilo v pakistanskih napadih ubitih in ranjenih več deset ljudi, med njimi tudi ženske in otroci.
    22. 2. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    V Hrenovicah pri Postojni oživela legendarna gostilna

    Oštarija Bolk pri Postojni je dobila novo energijo. Kuhinjo vodi Neža Kobal, ki stavi na domače okuse, pico in iskreno kuhanje.
    Mateja Delakorda 22. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Artemis 2

    Preobrat: potem ko je Nasa določila datum izstrelitve, odkrili težavo s helijem

    Zaradi nove težave bodo raketo morali odvleči nazaj v stavbo za sestavljanje plovil.
    Saša Senica 22. 2. 2026 | 08:02
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več

