Draga televizija, se Joker res poslavlja?

Televiziji Slovenija

Ali se kviz Joker res poslavlja in kdaj?

Mija po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Da, kviz Joker se s pomladansko sezono končuje. V tej sezoni bo posnetih še 14 oddaj, junija pa se oddaja poslavlja. Kviz Joker je bil več let ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih razvedrilnih oddaj Televizije Slovenija. Ob zaključku se RTV Slovenija zahval­juje vsem ustvarjalcem oddaje ter gledalkam in gledalcem za dolgoletno zvestobo.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Imate vprašanje? Mnenje?​ Pišite na: vikend@delo.si

Televiziji Slovenija

Pred dobrim letom ste predvajali film Tiho dekle. To je irska filmska priredba knjige Foster, ki jo imajo dijaki letos na maturi. Verjamem, da bi si ga z veseljem pogledali. Pa tudi vsi tisti, ki smo ga že videli, ne bi imeli nič proti, saj je res čudovit film z lepim sporočilom. Je kakšna možnost, da bi ga na televiziji spet videli?

Jana po elektronski pošti

Tiho dekle. FOTO TVS

Televizija Slovenija odgovarja

Film Tiho dekle načrtujemo za ponovno predvajanje predvidoma v aprilu, prav z namenom, da bo dostopen tudi letošnjim maturantom in drugim gledalcem. Točen termin predvajanja bomo pravočasno objavili v sporedih in prek drugih utečenih komunikacijskih kanalov.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Globus. FOTO TVS

Televiziji Slovenija

Rada bi pohvalila oddajo Globus in oba voditelja. Oddaja nam prikaže aktualne dogodke po svetu zelo poglobljeno in strokovno glede na obravnavano temo.

Simona po elektronski pošti

Finale deskarskega krosa. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Televiziji Slovenija

Pohvalil bi vaše strokovne komentatorje, ki so pomagali šport­nim komentatorjem na OI. Veliko zanimivega izvemo o športu, o ozadju. Sem pa zato morda še bolj pogrešal kakega strokovnega komentatorja pri manj znanih športih, ki jih razen med olimpijskimi igrami na naših sporedih ni videti, recimo pri deskarskem krosu ali curlingu. Na poletnih ste imeli goste pri takih manj znanih športih in so povedali marsikaj zanimivega.

Mihael po elektronski pošti