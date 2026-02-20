Draga televizija, se Joker res poslavlja?

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Ali se kviz Joker res poslavlja in kdaj?
Da, kviz Joker se s pomladansko sezono končuje. V tej sezoni bo posnetih še 14 oddaj, junija pa se oddaja poslavlja. Kviz Joker je bil več let ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih razvedrilnih oddaj Televizije Slovenija. Ob zaključku se RTV Slovenija zahvaljuje vsem ustvarjalcem oddaje ter gledalkam in gledalcem za dolgoletno zvestobo.
Služba za komuniciranje RTV Slovenija
Pred dobrim letom ste predvajali film Tiho dekle. To je irska filmska priredba knjige Foster, ki jo imajo dijaki letos na maturi. Verjamem, da bi si ga z veseljem pogledali. Pa tudi vsi tisti, ki smo ga že videli, ne bi imeli nič proti, saj je res čudovit film z lepim sporočilom. Je kakšna možnost, da bi ga na televiziji spet videli?
Jana po elektronski pošti
Film Tiho dekle načrtujemo za ponovno predvajanje predvidoma v aprilu, prav z namenom, da bo dostopen tudi letošnjim maturantom in drugim gledalcem. Točen termin predvajanja bomo pravočasno objavili v sporedih in prek drugih utečenih komunikacijskih kanalov.
Služba za komuniciranje RTV Slovenija
Rada bi pohvalila oddajo Globus in oba voditelja. Oddaja nam prikaže aktualne dogodke po svetu zelo poglobljeno in strokovno glede na obravnavano temo.
Simona po elektronski pošti
Pohvalil bi vaše strokovne komentatorje, ki so pomagali športnim komentatorjem na OI. Veliko zanimivega izvemo o športu, o ozadju. Sem pa zato morda še bolj pogrešal kakega strokovnega komentatorja pri manj znanih športih, ki jih razen med olimpijskimi igrami na naših sporedih ni videti, recimo pri deskarskem krosu ali curlingu. Na poletnih ste imeli goste pri takih manj znanih športih in so povedali marsikaj zanimivega.
Mihael po elektronski pošti
