Draga televizija, kaj delate z Joanno Lumley?

Televiziji Slovenija

Zakaj premiere nekaterih dokumentarnih oddaj predvajate sredi tedna sredi dneva, ko je večina ljudi v službi? Recimo pred kratkim ste predvajali Po Donavi z Joanno Lumley ob 13.45 na TV SLO 1. Podobno je bilo prejšnji teden z oddajo Grenlandija: Vroča zemljica. Ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi imele premiere stalen termin, po možnosti ne sredi dneva?

Maja po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Dokumentarno oddajo Grenlandija: vroča zemljica smo premierno predvajali v torek zvečer ob 21. uri, v terminu, ki ga navajate, pa je bila na sporedu ponovitev. Pri dokumentarni seriji Po Donavi z Joanno Lumley pa drži, da so premiere umeščene v dnevni termin, kar je že nekaj časa ustaljena programska praksa za potopisne dokumentarce. Ponovitev istega dne ob 20. uri na TV SLO 2 omogoča, da serijo vidi čim širši krog gledalcev.

Ob tem velja dodati, da so se navade spremljanja televizije v zadnjih letih precej spremenile – gledalci si vse pogosteje vsebine ogledajo takrat, ko jim čas to dopušča. Zato so dokumentarne serije in filmi, predvajani na Televiziji Slovenija, po televizijski premieri dostopni tudi v brezplačni aplikaciji RTV 365.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Planet TV

Poroka na prvi pogled. FOTO: Planet TV

Vse pohvale za resničnostni šov Poroka na prvi pogled in kuharsko oddajo Večerja za 5. Res sta odlični. Zanima me, ali povezovalec večerje za 5 Niko Zagode sam pripravi vezno besedilo. Zaslužite si tudi pohvale, ker se še najbolj od vseh slovenskih televizij držite točnega začetka oddaj. Le tako naprej.

Boris iz Celja

Planet TV odgovarja

Na Planetu trenutno spremljamo novo sezono ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. Pred kratkim pa so gledalci lahko spremljali tudi ponovitev kuharske oddaje Večerja za 5: Na deželi. V oddaji je pripovedovalec pri ustvarjanju sodeloval s produkcijo. Veseli nas, da so vam naši formati všeč, in vabljeni k spremljanju naših vsebin še naprej.

Odnosi z javnostmi Planet TVS

Fina gospa

Fina Gospa. FOTO: TVS

Ker se je velika zvezda malih ekranov Patricia Routledge pred kratkim poslovila, predlagam, da TV Slovenija znova predvaja vse sezone legendarne humoristične nanizanke Fina gospa.

Maša iz Ljubljane

George & Mildred

George & Mildred. FOTO: Press

Rad bi opozoril na angleško humoristično nadaljevanko George & Mildred (1976–1979), ki si zasluži, da jo uvrstite na seznam legendarnih britanskih humorističnih serij, vsaj meni se zdi nekakšna predhodnica Fine gospe. Ne vem, ali je bila serija kdaj predvajana v Sloveniji s podnapisi, si pa to vsekakor zasluži.

Niko po elektronski pošti