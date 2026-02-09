  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Draga televizija, kam je izginila Kaj dogaja?

    Bralce tokrat zanima, kje je oddaja s Tilnom Artačem, zakaj so oddaje TV Koper-Capodistria nepodnaslovljene in kje so prenosi.
    V. K.
    9. 2. 2026 | 08:00
    4:17
    Televiziji Slovenija

    Nisem edini, ki ga zanima, kaj se je zgodilo, da je z ekrana izginila priljubljena oddaja Kaj dogaja?.

    Jože po elektronski pošti

    Televizija Slovenija odgovarja

    Oddaja Kaj dogaja? se – tako kot tudi druge priljubljene razved­rilne oddaje – vrača z novo pomladno sezono konec februarja, in sicer v sobotnem večernem terminu. V novi sezoni bo oddaja daljša, posneta na novi scenografiji in tudi vsebinsko prenovljena.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

    Televiziji Slovenija

    Kolikor mi je znano, Televizija Koper-Capodistria spada pod okrilje RTV Slovenija. Komu je namenjen ta program? Večina programa je namreč v italijanskem jeziku, ki ga večina prebivalcev Slovenije ne razume. Na sporedu so sicer mnoge zanimive oddaje, ki bi si jih marsikdo z veseljem ogledal, če bi bili dodani slovenski podnapisi. In za minimalni del slovenskega programa obratno. Je torej mogoče kdo že kdaj pomislil, da bi ta program podnaslovili?

    Peter po elektronski pošti

    Televizija Slovenija odgovarja

    Televizija Koper-Capodistria deluje znotraj Regionalnega RTV centra Koper. Capodistria v okviru javnega zavoda RTV Slovenija in oddaja 24 ur na dan. Večinski del programa je namenjen avtohtoni italijanski narodni skupnosti. Italijanski narodnostni televizijski program se predvaja v časovnem pasu od 14.00 do 24.00, programski prostor pa si deli z regionalnim (slovenskim) televizijskim programom, ki ima na voljo krajše programske pasove, in sicer vsak dan med 18.00 in 19.00 ter ob ponedeljkih in četrtkih med 22.30 in 00.30. V preostalem času se predvaja Infokanal, v okviru katerega je zagotovljen radijski program za italijansko narodno skupnost – Radio Capodistria.

    Takšna programska zasnova temelji na Ustavi Republike Slovenije in veljavni zakonodaji, ki javnemu zavodu nalagata zagotavljanje posebnih programov za italijansko narodno skupnost ter varstvo njenega jezika, kulture in identitete.

    Ob tem se na RTV Slovenija in v uredništvih italijanskega televizijskega narodnostnega programa TV Capodistria zavedamo pomena čim širše dostopnosti programskih vsebin ter interesa širše javnosti za posamezne oddaje. Zato si prizadevamo, da bi se vprašanje podnaslavljanja programov uredilo v najkrajših mož­nih časovnicah. Na ravni javnega zavoda že potekajo aktivnosti in razmisleki o uvajanju novih tehnologij ter ustreznih organizacijskih in tehničnih rešitev, ki bi omogočile postopno uvedbo podnapisov.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

     

    Televiziji Slovenija

    Kaj je razlog, da ne prenašate več prireditve Bob leta, ki jo vsako leto organizira Večer? Prireditev je bila vedno zelo zanimiva in verjamem, da pri gledalcih dobro sprejeta. Predlogi in izbrane besede pa so izredno povedni.

    Slavko po elektronski pošti

    Televizija Slovenija odgovarja

    Pri odločanju o prenosih RTV Slovenija upošteva več uredniških, programskih in produkcijskih meril, ki izhajajo iz javnega po­slanstva zavoda, razpoložljivih programskih kapacitet in letnega programskega načrta. Posamezni dogodki se redno presojajo, pri čemer pa ni mogoče zagotoviti prenosa vseh prireditev, ki potekajo v določenem obdobju.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

