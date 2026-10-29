Draga televizija, zakaj na nacionalki govorite v tujem jeziku?

Olimpijskemu komiteju

Navdušen sem nad projektom Botrstvo v športu in videl sem, da je novi boter postal Anže Kopitar. Vem, da so bili med drugim že Janja Garnbret, Goran Dragić in Primož Roglič. Zanima me, kdo vse so bili botri v tem projektu do zdaj in koliko so zbrali – kdo je zbral največ.

Izidor po elektronski pošti

Olimpijski komite odgovarja

Prvi ambasador projekta Botrstvo v športu v letu 2020 je bil takratni predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Nato so bili ambasadorji Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, dvakratna olimpijska prvakinja in najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze, olimpijski prvak in vrhunski kolesar Primož Roglič, eden najboljših slovenskih košarkarjev in kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, dvakratna olimpijska prvakinja in najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret, v zadnjem letu pa je bil ambasador kapetan slovenske odbojkarske reprezentance in eden najuspešnejših slovenskih odbojkarjev Tine Urnaut. V letu 2027 bo ambasador Botrstva v športu najboljši slovenski hokejist, ki je zadnjih 20 let pisal tudi zgodovino severnoameriške lige NHL, Anže Kopitar.

Doslej je bilo v okviru projekta, torej od leta 2020, zbranih približno dva milijona evrov, podprli smo že več kot 800 mladih športnikov in parašportnikov. Hvaležni smo za prav vsak evro, ki ga v svojem ambasadorskem letu pridobijo ambasadorji. Najvišji znesek doslej je zbral Goran Dragić, ki je v letu svojega ambasadorstva zbral 885.983 evrov.

Katarina Prešeren, vodja odnosov z javnostmi

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Televiziji Slovenija

Zanima me, zakaj voditeljica Vesna Milek na nacionalni televiziji vodi oddajo v tujem jeziku. Mislim na oddajo s Severino.

Jana po elektronski pošti

Vesna Milek in Severina. Foto Osebni Arhiv

Televizija Slovenija odgovarja

Pri pogovorih s tujimi sogovorniki je izbira jezika odvisna tudi od tega, v katerem jeziku se sogovornika lahko neposredno in tekoče sporazumevata, zlasti to velja za daljše in bolj poglobljene pogovore. Takšen pristop omogoča nemoten potek pogovora, kadar pa to ni mogoče, pogovor poteka v drugem skupnem jeziku, na primer angleščini. Tako kot pri drugih pogovorih v tujem jeziku smo tudi pri oddaji s Severino zagotovili kakovosten slovenski prevod s podnapisi.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Planet TV

Zanima me, ali boste predvajali tudi osmo, deveto in deseto sezono serije Shetland­ske skrivnosti.

Jasena po elektronski pošti

Shetlandske skrivnosti. FOTO: Planet TV

Planet TV odgovarja

Omenjenih sezon še nimamo v naši knjiž­nici. So pa v načrtu za leto 2027.

Odnosi z javnostmi Planet TV