Draga televizija, pomagajte glede stave o Katji Jevšek! Kje bo Luka Dončić?

Kako se reče megla?

Vremenarka na Pop TV Katja Jevšek že leta vztrajno in dosledno napačno naglašuje besedo megla kot mêgla (e izgovori široko in besedo poudari na prvem zlogu). Vsi vemo, kako je pravilno, ko pa Katja to zategnjeno široko meeeglo pospremi še s naivno-sladkim nasmeškom, se zdi, kot da nam sporoča, da vsi živimo v zmoti …, vsaj kar zadeva meglò.

S prijateljem sva sklenila stavo in prosim, da nama po svojih kanalih pomagate ugotoviti, kdo ima prav. Prijatelj trdi, da je opisana manira posledica površnosti ali šibke avtoritete lektoric/jev, ki naj bi imeli na Pop TV kot komercialni postaji bolj malo besede. Jaz pa menim, da Jevškova dosledno vztraja pri napačni izgovarjavi v pričakovanju ali domnevi, da bo to njenim nastopom prineslo dodatno pozornost gledalcev ali da si s tem celo ustvarja nekakšno »blagovno znamko«.

Dušan iz Ljubljane

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Strokovnjakinja odgovarja

V besedi megla je polglasnik, ki je lahko naglašen [megla] ali nenaglašen [meglà] – pri slednjem je naglas na končnem -a. Tako učijo priročniki knjižnega jezika.

Ob obeh tradicionalnih izgovornih različicah pa jezikoslovci že več desetletij spremljamo pojav, ko se polglasnik izgublja in nadomešča s širokim e [mêgla]. Tak izgovor po veljavnih pravorečnih pravilih ni primeren za knjižni jezik. Značilen je za pogovorne in tudi manj formalne okoliščine sporazumevanja. (Podobno velja za besede tema, deska, steza, čeber …)

Če torej televizijska napovedovalka besedo megla izgovarja [mêgla], sledi približno tret­jini slovensko govorečih, ki polglasnika ne izgovarjajo več. O razlogih za njeno izbiro pa brez njenega pojasnila ne moremo soditi.

Dr. Helena Dobrovoljc, vodja Oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Prenosi NBA

Z dedkom Jožetom naju zanima, ali bo kateri od športnih programov prenašal novo sezono lige NBA.

Luka po elektronski pošti

Luka Dončić. Foto Sergio Estrada

Vikend odgovarja

Ligo NBA bo v prihajajoči sezoni prenašal Sportklub.

Televiziji Slovenija

Zanima me, ali nameravate predvajati 3. sezono animirane serije Mumindol, ki jo obožujemo prav vsi družinski člani, tako sin kot starša. Vse epizode prvih dveh sezon smo pogledali večkrat in težko pričakujemo, kaj se bo zgodilo z risanimi junaki.

Timotej po elektronski pošti

Mumindol. FOTO: TVS

Televizija Slovenija odgovarja

Vaše sporočilo nas je zelo razveselilo in nam polepšalo jesen! V tem trenutku še nimamo odkupljenih pravic za 3. sezono serije Mumindol, si pa tudi mi zelo želimo, da bi jo lahko pripravili za naše gledalce. Upam, da najdete še kaj lepega med risankami, ki so trenutno na sporedu. Lahko vam prišepnemo, da je letošnja božična risanka po knjigah Julie Donald­son in Axla Schefflerja zelo prisrčna Svatba strašil. Lepo vas po­zdravljamo iz uredništva risank!

Služba za komuniciranje RTV Slovenija