    Draga televizija, kdaj se vrača MasterChef Slovenije?

    Bralce še zanima, kako to, da smo že tako hitro na televiziji videli uspešnico Belo se pere na devetdeset. In zakaj oddaja Dnevna soba nima boljšega termina.
    Sodniški trojec: Luka Jezeršek, Mojmir Šiftar in Karim Merdjadi.
    Sodniški trojec: Luka Jezeršek, Mojmir Šiftar in Karim Merdjadi.
    V. K.
    23. 4. 2026 | 07:00
    2:34
    A+A-

    Pop TV

    Hvala, da ste predvajali film Belo se pere na devetdeset. Sem starejša gledalka, ki ne gre več v kino, in sem si ga z veseljem ogledala. Ali je nastal v koprodukciji POP TV, da ste ga predvajali tako hitro?

    Marjana po elektronski pošti

    Belo se pere na devetdeset
    Belo se pere na devetdeset

    Pop TV odgovarja

    Pop TV je bil res koproducent filmske uspešnice Belo se pere na 90. S ponosom smo ga predvajali in veseli nas, da ste ga, drage gledalke in gledalci, tudi tako dobro sprejeli.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

    Pop TV

    Zelo rada spremljava oddajo MasterChef Slovenije, zato naju zanima, kdaj se bo letos začelo predavanje, napovedano za pomlad.

    Katarina in Peter po elektronski pošti

    Sodniški trojec: Luka Jezeršek, Mojmir Šiftar in Karim Merdjadi.
    Sodniški trojec: Luka Jezeršek, Mojmir Šiftar in Karim Merdjadi.

    Pop TV odgovarja

    Nova sezona najbolj priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija je v teku in bo na sporedu v jesenskem terminu.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

    Televiziji Slovenija

    Zanima me, zakaj oddaje Dnevna soba (posebej zanimive in dobre so tiste, ki jih vodi Bernarda Žarn) niso na sporedu v času, ko večina ljudi ni v službi.

    Marija po pošti

    VIKEND - Dnevna soba: Zmage srca - Dnevna soba: Zmage srca
    VIKEND - Dnevna soba: Zmage srca - Dnevna soba: Zmage srca

    Televizija Slovenija odgovarja

    Hvala za vaše vprašanje in pohvalo oddaji. Programska shema Televizije Slovenija se oblikuje tako, da čez dan ponuja raznolike vsebine za različne gledalce. Novi termin oddaje Dnevna soba se je izkazal kot uspešen, saj oddaja dosega dobro gledanost, tudi v primerjavi s prejšnjim večernim terminom.

    Vse oddaje bomo tudi ponovili in prepričani smo, da jih bodo zainteresirani gledalci ujeli. Odlomke oddaj predvajamo tudi na družbenih omrežjih, kjer delujejo kot motivacija za ogled oddaje, kar se je izkazalo za dobro odločitev, saj oddaja dosega dobro gledanost tudi v zamiku, kadarkoli pa je dostopna tudi v aplikaciji RTV 365, zato termin predvajanja ni več tako odločilen kot nekoč.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Bela hiša: Samo Trump ve, koliko časa bo veljala prekinitev ognja

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    23. 4. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    EU bo zgolj z zaprto denarnico težko omehčala avtokracijo

    Preobrat na Madžarskem je pokazal, da zamrznitev evropskih sredstev ni brez učinkov, toda ali bo na Balkanu takšen ukrep dovolj?
    Novica Mihajlović 23. 4. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, kdaj se vrača MasterChef Slovenije?

    Bralce še zanima, kako to, da smo že tako hitro na televiziji videli uspešnico Belo se pere na devetdeset. In zakaj oddaja Dnevna soba nima boljšega termina.
    23. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Bela hiša: Samo Trump ve, koliko časa bo veljala prekinitev ognja

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    23. 4. 2026 | 06:50
    Preberite več
