Draga televizija, kdaj se vrača MasterChef Slovenije?

Pop TV

Hvala, da ste predvajali film Belo se pere na devetdeset. Sem starejša gledalka, ki ne gre več v kino, in sem si ga z veseljem ogledala. Ali je nastal v koprodukciji POP TV, da ste ga predvajali tako hitro?

Marjana po elektronski pošti

Belo se pere na devetdeset

Pop TV odgovarja

Pop TV je bil res koproducent filmske uspešnice Belo se pere na 90. S ponosom smo ga predvajali in veseli nas, da ste ga, drage gledalke in gledalci, tudi tako dobro sprejeli.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Pop TV

Zelo rada spremljava oddajo MasterChef Slovenije, zato naju zanima, kdaj se bo letos začelo predavanje, napovedano za pomlad.

Katarina in Peter po elektronski pošti

Sodniški trojec: Luka Jezeršek, Mojmir Šiftar in Karim Merdjadi.

Pop TV odgovarja

Nova sezona najbolj priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija je v teku in bo na sporedu v jesenskem terminu.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Televiziji Slovenija

Zanima me, zakaj oddaje Dnevna soba (posebej zanimive in dobre so tiste, ki jih vodi Bernarda Žarn) niso na sporedu v času, ko večina ljudi ni v službi.

Marija po pošti

VIKEND - Dnevna soba: Zmage srca - Dnevna soba: Zmage srca

Televizija Slovenija odgovarja

Hvala za vaše vprašanje in pohvalo oddaji. Programska shema Televizije Slovenija se oblikuje tako, da čez dan ponuja raznolike vsebine za različne gledalce. Novi termin oddaje Dnevna soba se je izkazal kot uspešen, saj oddaja dosega dobro gledanost, tudi v primerjavi s prejšnjim večernim terminom.

Vse oddaje bomo tudi ponovili in prepričani smo, da jih bodo zainteresirani gledalci ujeli. Odlomke oddaj predvajamo tudi na družbenih omrežjih, kjer delujejo kot motivacija za ogled oddaje, kar se je izkazalo za dobro odločitev, saj oddaja dosega dobro gledanost tudi v zamiku, kadarkoli pa je dostopna tudi v aplikaciji RTV 365, zato termin predvajanja ni več tako odločilen kot nekoč.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija