Draga televizija, kdaj se vrača Takšno je življenje? Je serije V dobrem in slabem konec?

Televiziji Slovenija

Vidim, da že predvajate oglase, kdaj pa se na zaslone vrača serija Takšno je življenje, jeseni?

Jasna po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Uredništvo igranih oddaj TV Slovenija pripravlja drugo sezono priljubljene nadaljevanke Takšno je življenje, ki se je že s prvo sezono trdno zasidrala med gledalce Televizije Slovenija. Nadaljevanka nastaja v koprodukciji RTV Slovenija in produkcijske skupine Mangart, premierno pa si jo boste lahko ogledali letos jeseni.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

V dobrem in slabem. FOTO: Pop TV.

Pop TV

V sredo je bil predvajan zadnji del hrvaške nadaljevanke V dobrem in slabem. Zanima me, ali je bil to zares zadnji del ali se bo serija nadaljevala in kdaj.

Nataša po elektronski pošti

Pop TV odgovarja

Serija V dobrem in slabem gre samo na začasno prekinitev oziroma počitnice, nadaljevanje sledi.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Marilyn Monroe

Televiziji Slovenija

Zelo sem se razveselila ciklusa filmov z legendarno Marilyn Monroe, saj so njeni filmi večna klasika. Zakaj si tega cikla filmov ni mogoče ogledati na RTV 365?

Zanima me tudi, ali boste predvajali film Fiume o morte! in dokumentarni film o Zoranu Predinu, Praslovan.

Katja po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Filmov iz cikla z Marilyn Monroe žal ni bilo mogoče spremljati na RTV 365, saj zanje nismo imeli pravic za spletno predvajanje.

Kar zadeva filma Fiume o morte! in Praslovan, bo predvajanje na programih Televizije Slovenija mogoče po zaključeni distribucijski poti, zasnovani v skladu z načrti neodvisnega producenta. O morebit­nih terminih predvajanja bomo gledalke in gledalce pravočasno obvestili v naših sporedih.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija