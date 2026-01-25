  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Draga televizija, kdo bo prenašal svetovno prvenstvo v nogometu? Kje je kviz Na lovu?

    Bralce zanima, ali bo največji nogometni dogodek leta prenašala tudi Televizija Slovenija in zakaj na Pop TV ni več kviza Na lovu?
    Erling Haaland. FOTO: Reuters.
    Erling Haaland. FOTO: Reuters.
    25. 1. 2026 | 07:00
    Svetovno prvenstvo v nogometu

    Zanima me, kateri operaterji bodo predvajali svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Ali RTV Slovenija tudi?

    Breda iz Kranja

    Kylian Mbappé. FOTO: Reuters. 
    Kylian Mbappé. FOTO: Reuters. 

    Televizija Slovenija odgovarja

    RTV Slovenija bo predvajala svetovno prvenstvo v nogometu 2026, ki bo med 11. junijem in 19. julijem potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Dogovor omogoča prenos 64 tekem, predvajalni časi pa bodo zaradi urnikov prvenstva ugodni za evropske gledalce.

    Nogometno dogajanje bomo spremljali na vseh treh platformah – Televiziji Slovenija, Radiu Slovenija in rtvslo.si. Poleg rednih vsebin posameznih uredništev bomo že mesec dni pred začetkom prvenstva pripravili skupne oddaje in videokaste, v katerih bodo sodelovali novinarji vseh treh enot. Televizija Slovenija bo prenose vsakodnevno nadgradila s studijsko oddajo ob 20. uri, na Valu 202 bodo lahko poslušalci prvenstvu znova sledili tudi v podkastu Žoga je okrogla, spletni portal rtvslo.si bo dogajanje pospremil s posebno spletno stranjo o SP-ju, kjer bodo novinarji v živo spremljali tekme, pripravljali analize in podkaste, prav tako bodo tam na enem mestu zbrane vse vsebine, ki nastajajo v okviru naše medijske hiše.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

    Arena Sport odgovarja

    Na Areni Sport se že intenzivno pripravljamo na največji športni dogodek leta – svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Prenašali bomo vse 104 tekme, s studijskim programom od prvega do zadnjega dne svetovnega prvenstva. V ta namen bomo imeli tri voditelje, 12 strokovnih gostov v studiu in 15 komentatorjev, ki bodo natančno spremljali in analizirali dogajanje na nogomet­nih zelenicah.

    Vsak teden bomo snemali tudi podkast, za gledalce pripravili privlačne nagradne igre in jih z dodatno vsebino zabavali in informirali na naših družbenih omrežjih.

    Odnosi z javnostmi Arena Sport

    Pop TV

    Kaj se dogaja s kvizom Na lovu?

    Moni po elektronski pošti

    Peter Poles, voditelj kviza Na lovu. FOTO: Pop TV.
    Peter Poles, voditelj kviza Na lovu. FOTO: Pop TV.

    Pop TV odgovarja

    Izjemno veseli smo, da so gledalci tako dobro sprejeli kviz Na lovu, ki še ni rekel zadnje besede. O vseh morebitnih spremembah, novostih ali nadaljevanju programa bomo javnost pravočasno obvestili. Vse, ki se želijo pomeriti z našimi lovci, pa vabimo, da se prijavijo v novo sezono.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

    Divja češnja. FOTO: arhiv.
    Divja češnja. FOTO: arhiv.

    Televiziji Slovenija

    Pohvala, da ste v program uvrstili nadaljevanke Divja češnja, Prikriti plameni, Vrelišče, Prestopki. Upamo na še več novejših nadaljevank.

    Petra iz Kranja

