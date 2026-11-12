Draga televizija, kdo določa vrstni red dogodkov v Dnevniku? Kdaj se vrača Pomladno upanje?

Pop TV

Končala se je nadaljevanka Vijolična kot morje. Ali se že ve, kdaj bosta predvajani druga in tretja sezona? Ne razumem, zakaj ne morete takoj nadaljevati z drugo sezono.

Zanima pa me še, kdaj boste prenehali predvajati nezanimive Botre.

Irena po elektronski pošti

Vijolična kot morje. FOTO. Pop TV.

Pop TV odgovarja

Nadaljevanja serije za letos na Pop TV ne načrtujemo, je pa druga sezona na voljo na Voyu, kjer si jo lahko ogledate kjerkoli in kadarkoli.

Botri so ena najbolj priljubljenih tujih serij na našem programu. Po krajšem premoru so se prejšnji teden vrnili na naše zaslone, tako da se je predvajanje pravzaprav šele dobro začelo. Verjamemo, da boste med našimi vsebinami našli tudi kaj po svojem okusu, med drugim se približuje veliki finale MasterChefa Slovenija, na Pop TV pa prihaja tudi druga sezona kviza Na lovu.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Pomladno upanje. FOTO. Pop TV.

Pop TV

Zanima me, ali je v načrtu nadaljevanje serije Pomlad­no upanje, in če je, kdaj.

Maja iz Ljubljane

Pop TV odgovarja

Ob novih zgodbah svojih priljubljenih junakov boste lahko uživali že v začetku prihodnjega leta, ko se serija vrača na POP TV.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Televiziji Slovenija

Zanima me, kako v oddaji Dnevnik na TV SLO 1 razvrščajo dogodke po pomembnosti. Ali niso prve novice delo predsednice, parlamenta in vlade? Kako je mogoče, da se obisk kopice predsednikov nekaterih evropskih držav pojavi šele na sredi oddaje in je pomembnejši odstop neke poslanke. Podobnih primerov je bilo že nič koliko.

Dnevnik. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO.

Matjaž po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Vrstni red prispevkov v informativnih oddajah določajo uredništva na podlagi novinarskih in uredniških meril, kot so aktualnost, pomembnost dogodka, njegove posledice in vpliv na javnost. Pri tem višina funkcije posameznika sama po sebi ne določa mesta novice v oddaji, saj je pomembna predvsem vsebina dogodka. Razvrščanje novic je del uredniške presoje, katere cilj je gledalcem predstaviti najpomembnejše dogodke dneva.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija