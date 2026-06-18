Draga televizija, zakaj v serijah vedno jejo kitajsko hrano?

Hrana v TV-serijah

V mnogih serijah (med drugim Prijatelji, Veliki pokovci ali Lov na osumljenca) sem opazil, da liki zelo pogosto jedo kitajsko hrano iz zelo podobne kartonaste embalaže. Saj razumem, da je kitajska hrana zelo priljubljena, a vseeno se mi zdi, da jo jedo »nekam pogosto« ...

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Imate prav: določen tip kitajske hrane iz dostave je zelo pogosto uporabljen v serijah in filmih in nima toliko opraviti s samo priljubljenostjo te hrane kot predvsem s kontinuiteto pri snemanju. Ko v filmih in serijah snemajo določen prizor, morajo biti pozorni na to, da v naslednjem prizoru ni odstopanj od prejšnjega, kar zadeva položaje ljudi, frizure, obleke, pa tudi količine hrane, ki jo liki jejo. Če bi jedli zrezke, bi morali biti kosi v vsakem naslednjem prizoru primerno manjši. In če vemo, da vsak prizor ponavadi snemajo večkrat, kar lahko traja več ur, to postane težavno.

Kartonasta embalaža, ki ste jo omenili, pa primerno skrije, koliko hrane je pravzaprav v njej. Poleg tega igralci nimajo veselja vsakič čisto zares nekaj pojesti, tovrstna embalaža pa jim omogoča, da s svojimi palčkami »brskajo po hrani«, ne da bi je v resnici kaj dosti zaužili. Hrana je v prizorih pogosta tudi zato, ker likom pomaga dajati vtis naravnosti, ki bi se izgubil, če bi ljudje samo sedeli okrog omizja in »recitirali besedilo«.

Planet TV

Boste še predvajali oddajo Riba, raca, rak?

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Jure Sešek in Lidija Subašić. FOTO: Planet TV

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