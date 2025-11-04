Draga televizija, koliko delov ima Takšno je življenje in kje ste jo snemali?

Televiziji Slovenija

Zanima me, kje natančno ste snemali serijo Takšno je življenje. In koliko delov je posnetih, torej, do kdaj bo na sporedu?

Mija po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Nadaljevanko Takšno je življenje smo snemali na več lokacijah na Gorenjskem – med drugim na Jezerskem, v Preddvoru, Sori in drugih manjših krajih – ter v studiu v Ljubljani.

Serija ima 48 delov. O njenem nadalje­vanju pa bomo gledalce pravočasno obveščali prek naših ustaljenih komunikacijskih kanalov.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pišite nam na: vikend@delo.si

Televiziji Slovenija

Na razpotju. FOTO: TVS

Zanima me, zakaj predvajate drugo sezono serije Na razpotju ob takšni nenavadni uri, prej pa je bila zvečer, kot so ponavadi takšne serije. Premiere ponavadi niso dopoldne, sem razočarana ...

Lisa po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Hvala za vaše sporočilo in zanimanje za serijo Na razpotju. Druga sezona serije, ki smo jo poleti predvajali v osrednjem večernem terminu, ima v jesenskem času dva termina predvajanja – najprej ob sredah popoldne, okoli 13.30, na TV SLO 1, ko se pred ekrani ob Prvem dnevniku zbere veliko televizijskih gledalcev, nato še ob ponedeljkih zvečer ob 21.00 na TV SLO 2.

Takšen termin se nam zdi ustrezen, saj serija v osrednjem večernem terminu na TV SLO 1, ko nagovarjamo najširši krog gledalcev, ni izpolnila pričakovanj. Serija Na razpotju je na voljo tudi v aplikaciji RTV 365, kjer si jo gledalci lahko ogledajo kadarkoli, če jo zamudijo v televizijskem terminu.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Vsem televizijam

Miami Vice. FOTO: Press

Predlagam, da predvajate seriji Miami Vice z Donom Johnsonom in Magnum P. I. s Tomom Selleckom.

Dejan iz Ljubljane