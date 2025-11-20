Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

Planet TV

Zanima me, zakaj ponavljate Kolo sreče, obljubili ste novo sezono. Na sporedu so bile tri nove oddaje, potem pa vse po starem. Torej novih epizod ni? Povejte, da ne čakam in sem potem razočarana.

Ida iz Škofje Loke

Planet TV odgovarja

Nova sezona kviza Kolo sreče se je začela 24. septembra in končala 27. oktobra. V tem obdobju smo videli 14 novih epizod. Vse do 17. novembra pa so zdaj na vrsti ponovitve. Nato prihaja nova kuharska oddaja Veliki pekovski spopad.

Odnosi z javnostmi Planet TV

Pop TV

Zanima me, kdaj je bila snemana oddaja Ljubezen po domače: na kavču. Sklepam, da so si komentatorji oddaje ogledali že precej prej pred nami gledalci. Milan Stojnić je namreč že mesec dni pokojen, pa tega nihče ne omeni, kar me zelo žalosti.

Simona iz Kamnika

Pop TV odgovarja

Komentatorska oddaja Ljubezen po domače: na kavču je bila posneta po koncu snemanja 7. sezone šova Ljubezen po domače, kar je bilo pred več kot letom dni.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Televiziji Slovenija

Kdaj bodo na TV Slovenija predvajali posnetek 53. festivala narodno­zabavne glasbe Števerjan 2025, ki je bil 6. julija letos?

Andrej iz Spodnje Branice

Televizija Slovenija odgovarja

Posnetek 53. festivala narodnozabavne glasbe Števerjan 2025 bo predvajan na Televiziji Koper – Capodistria v decembru, in sicer v prazničnem božičnem tednu, v ponedeljek, 22. 12., ob 22.30, ponovitev bo v četrtek, 1. 1. 2026, ob 22.30.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Kanalu A in Pop TV

Če smo nekaj let gledali samo turške serije, zdaj gledamo samo teve izdelke z območja nekdanje Jugoslavije. Nor, zmeden, normalen, Toma, Šverc komerc, Budva na morski peni, Larina izbira, če jih naštejem samo nekaj. Pa vem, da jih je še več!

