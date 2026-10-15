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    Draga televizija, koliko psov je bilo komisar Rex? Kje so Zvezde plešejo?

    Bralca Denisa zanima, koliko psov je igralo znamenitega komisarja Rexa. Odgovor: veliko. Matej sprašuje po kvizu Na lovu, Simona pa po šovu Zvezde plešejo.
    Prvi človeški partner Komisarja Rexa je bil Richard Moser, ki ga je igral avstrijski igralec Tobias Moretti. FOTO: Kanal A
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    Prvi človeški partner Komisarja Rexa je bil Richard Moser, ki ga je igral avstrijski igralec Tobias Moretti. FOTO: Kanal A
    V. K.
    15. 10. 2026 | 08:00
    3:31
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    Komisar Rex

    Planet TV zdaj predvaja najnovejšo različico franšize Komisar Rex, mene pa zanima, koliko psov je igralo Rexa od začetka do danes.

    Denis po elektronski pošti

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.si

    Vikend odgovarja

    Ko je Komisar Rex leta 1994 prišel na televizijske zaslone, je nemški ovčar ob Tobiasu Morettiju hitro postal prava zvezda serije. Toda Rex, ki so ga gledalci sprem­ljali skozi leta, seveda ni bil ves čas isti pes.

    Prvi in za mnoge najbolj ikonični Rex je bil nemški ovčar Santo vom Haus Zieglmayer, ki so ga trenerka Teresa Ann Miller in drugi klicali B. J., v seriji pa mu je bilo ime Reginald von Ravenhorst. Za vlogo so ga izbrali med približno 40 nemškimi ovčarji, pred začetkom snemanja pa je moral opraviti še večmesečni trening, med katerim se je naučil tudi zahtevnejših filmskih trikov.

    Rex: Vrnitev na Dunaj. FOTO: Planet TV
    Rex: Vrnitev na Dunaj. FOTO: Planet TV

    Pri nevarnejših prizorih, denimo skokih skozi steklo, je B. J.-ja nadomeščal njegov brat Soko. V vlogi je bil od leta 1994 do približno leta 1999, ko ga je zaradi starosti zamenjal Rhett Butler. Tudi Rhett je imel svojega dvojnika, psa Arka. Pozneje so Rexa v italijanski različici serije igrali še Henry, Nick, Aki in Tokio. Ko se je produkcija leta 2008 preselila v Rim, so se spremenili tudi njegovi človeški partnerji. Tobiasu Morettiju so sledili Gedeon Burkhard in Alexander Pschill, v italijanski različici pa med drugim Kaspar Capparoni, Ettore Bassi in Francesco Arca. Leta 2026 se je Rex vrnil na Dunaj. Tokrat ga upodablja nemški ovčar Capo, ob njem pa je novi policijski partner Max Steiner, ki ga igra Maximilian Brückner.

     

    Pop TV

    Kdaj bodo na sporedu nove epizode kviza Na lovu? Glede na to, da ste vabili tekmovalce, naj se prijavijo, verjetno ta kviz lahko še pričakujemo.

    Matej po elektronski pošti

    Voditelj kviza Na lovu Peter Poles. FOTO: Pop TV
    Voditelj kviza Na lovu Peter Poles. FOTO: Pop TV

    Pop TV odgovarja

    Veseli nas, da gledalci nestrpno pričakujete nove epizode, in z veseljem sporočamo, da boste v kvizu Na lovu na Pop TV uživali še letos. Več podrobnosti o predvajanju pa bomo z vami delili pravočasno.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

     

    Pop TV

    Zanima me, kdaj bo spet predvajana najbolj priljubljena, najbolj gledana in najlepše pripravljena zabavna oddaja Zvezde plešejo.

    Simona po elektronski pošti

    Zvezde plešejo. FOTO: Pop TV
    Zvezde plešejo. FOTO: Pop TV

    Pop TV odgovarja

    Nova sezona za zdaj ni predvidena.

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