Draga televizija, zakaj ni bilo Koširja in hvala za Duplantisa

Zakaj Jure Košir ne sodeluje kot strokovni komentator alpskega smučanja na zadnjih tekmah v Haffjellu?

Milko po elektronski pošti

Jure Košir. FOTO: Voranc Vogel

Vikend odgovarja

Za odgovor smo prosili odgovornega urednika športnega uredništva Gregorja Peternela, ki nam je povedal, da je imel Jure v tem času druge obveznosti, zato ni sodeloval kot strokovni komentator.

TV Veseljak Golica

Rada bi pohvalila nadaljevanko Korenine. Zanima pa me, ali je v njej igrala pevka ansambla Ekart.

Bernarda iz Litije

Korenine. FOTO: Veseljak Golica

TV Veseljak Golica odgovarja

Po temeljitem pregledu odjavne špice njenega imena nismo zasledili. Pevka je Barbara Kolarič. Morda je bralka povezala njeno ime z ansamblom Ekart, ker je avtor nadaljevanke gospod Jože Ekart. Sicer pa je imela nadaljevanka devet delov in se je ravno iztekla.

Sašo Đukić, odgovorni urednik TV Veseljak Golica in Aktual TV

Pop TV

Ali boste morda ponavljali nanizanko Mentalist?

Andrej po elektronski pošti

Mentalist. FOTO: Pop TV

Pop TV odgovarja

Za zdaj ponovitve nanizanke Mentalist niso načrtovane, vendar program redno prilagajamo željam gledalcev, zato možnosti za ponovno predvajanje v prihodnje ne izključujemo.

Televiziji Slovenija

Duplantis: do zvezd. FOTO: TVS

Pohvalil bi vas, da ste na spored uvrstili dokumentarni film o Mondu Duplantisu. Zanimivo ga je bilo videti kot majhnega dečka, ki je skakal doma na vrt, in kot mladeniča, ki razmišlja še o čem drugem kot o športu. Posebej je bilo zanimivo, ker je hkrati potekalo svetovno dvoransko atletsko prvenstvo, kjer je Duplantis tako kot zadnje čase ponavadi – spet zmagal.

Mihael po elektronski pošti