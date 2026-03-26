  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Draga televizija, zakaj ni bilo Koširja in hvala za Duplantisa

    Bralce zanima, zakaj Jure Košir ni komentiral finala smučanja, ali je pevka ansambla Ekart igrala v Koreninah in ali se lahko nadejajo Mentalista.
    Mikaela Shiffrin je sezono sklenila z velikim kristalnim globusom. FOTO: Cornelius Poppe /AFP
    Galerija
    Mikaela Shiffrin je sezono sklenila z velikim kristalnim globusom. FOTO: Cornelius Poppe /AFP
    V. K.
    26. 3. 2026 | 09:00
    2:35
    A+A-

    Televiziji Slovenija

    Zakaj Jure Košir ne sodeluje kot strokovni komentator alpskega smučanja na zadnjih tekmah v Haffjellu?

    Milko po elektronski pošti

    Jure Košir. FOTO: Voranc Vogel
    Jure Košir. FOTO: Voranc Vogel

    Vikend odgovarja

    Za odgovor smo prosili odgovornega urednika športnega uredništva Gregorja Peternela, ki nam je povedal, da je imel Jure v tem času druge obveznosti, zato ni sodeloval kot strokovni komentator.

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.si

    TV Veseljak Golica

    Rada bi pohvalila nadaljevanko Korenine. Zanima pa me, ali je v njej igrala pevka ansambla Ekart.

    Bernarda iz Litije

    Korenine. FOTO: Veseljak Golica
    Korenine. FOTO: Veseljak Golica

    TV Veseljak Golica odgovarja

    Po temeljitem pregledu odjavne špice njenega imena nismo zasledili. Pevka je Barbara Kolarič. Morda je bralka povezala njeno ime z ansamblom Ekart, ker je avtor nadaljevanke gospod Jože Ekart. Sicer pa je imela nadaljevanka devet delov in se je ravno iztekla.

    Sašo Đukić, odgovorni urednik TV Veseljak Golica in Aktual TV

     

    Pop TV

    Ali boste morda ponavljali nanizanko Mentalist?

    Andrej po elektronski pošti

    Mentalist. FOTO: Pop TV
    Mentalist. FOTO: Pop TV

    Pop TV odgovarja

    Za zdaj ponovitve nanizanke Mentalist niso načrtovane, vendar program redno prilagajamo željam gledalcev, zato možnosti za ponovno predvajanje v prihodnje ne izključujemo.

    Odnosi z javnostmi Pop TVTeleviziji Slovenija

     

    Televiziji Slovenija

    Duplantis: do zvezd. FOTO: TVS
    Duplantis: do zvezd. FOTO: TVS

    Pohvalil bi vas, da ste na spored uvrstili dokumentarni film o Mondu Duplantisu. Zanimivo ga je bilo videti kot majhnega dečka, ki je skakal doma na vrt, in kot mladeniča, ki razmišlja še o čem drugem kot o športu. Posebej je bilo zanimivo, ker je hkrati potekalo svetovno dvoransko atletsko prvenstvo, kjer je Duplantis tako kot zadnje čase ponavadi – spet zmagal.

    Mihael po elektronski pošti

    Več iz teme

    Draga televizijaJure KoširDuplantis: Do zvezdKorenineMentalist

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Študij

    Znane omejitve vpisa: Koliko študijskih programov bo imelo omejitve?

    Pri desetih študijskih programih odločitev o omejitvi vpisa še ni znana.
    26. 3. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    SP v nogometu

    Luka Dončić LeBrona primerjal z Ronaldom, Messi je Michael Jordan (VIDEO)

    Slovenski košarkarski zvezdnik pomaga pri promociji svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo letos gostovalo tudi v njegovem mestu angelov.
    26. 3. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Planica

    Kako so v Planici rušili rekorde: od magične stotice do Domna Prevca

    Planica se je z naskokom zasidrala na vrhu seznama prirediteljev zaključnih tekmovanj v smučarskih skokih in poletih kmalu po premierni sezoni 1979/80.
    26. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo