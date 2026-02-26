  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Draga televizija: Kerlc o kerlingu in Dejan o poroki

    Al prav se piše krling, kerling ali curling? Se lahko nadejamo Črne poroke? Bomo lahko gledali tudi paraolimpijske igre?
    Krling na olimpijskih igrah v Milanu. FOTO: Issei Kato/Reuters
    Galerija
    Krling na olimpijskih igrah v Milanu. FOTO: Issei Kato/Reuters
    V. K.
    26. 2. 2026 | 08:00
    4:08
    A+A-

    Krling, kerling ali curling?

    Z veseljem sem na olimpijskih igrah spremljal šport, del katerega je vneto pometanje, še bolj sem se poglobil v pravila, ko se je izkazalo, da so Švedi nalašč posneli Kanadčane pri goljufanju v športu, ki sicer velja za gentlemanski šport. Nisem pa še vedno prepričan, kako se ta šport imenuje. Na TVS je pisalo krling, v pravopisu piše kerling (kar se kerlcu, kot sem sam, ne sliši prav), naši mojstri z metlo pa so zbrani v Curling zvezi Slovenije. Kako se torej imenuje ta zanimivi šport?

    Marko po elektronski pošti

    Imate vprašanje? Mnenje?​ Pišite na:

    vikend@delo.si

    Strokovnjakinja odgovarja

    V angleških besedah curling [angl. 'kər-liŋ], surfing ['sər-fiŋ] je s črko u zapisan polglasnik. Pri prevzemanju v slovenščino to upoštevamo pri lastnih imenih in jih v sodobni rabi izgovarjamo s polglasnikom, še zlasti kadar se u pojavlja pred zvočnikom r (Curtis [kə-rtis], Turner [tə-rner]). Pri občnih besedah, kakršna je curling, je prva možnost pri prevzemanju – prevajanje. V pravopisu iz leta 2001 zato tudi piše, da namesto curling priporočajo rabo izraza kegljanje na ledu, vendar se je priporočilo izkazalo kot neustrez­no, saj gre pri krlingu za drugo športno panogo. Ker se je v rabi uveljavila neprevedena beseda, ki jo izgovarjamo [kə-rling], je v slovenščini najustreznejši zapis krling. Tak zapis je utemeljen s slovenskim pisnim sistemom: črko r med dvema soglasnikoma izgovorimo kot zvezo polglasnika in r, npr. krma [kə-rma], mrtvec [mə-rtvəc], smrt [smə-rt] ipd. Drugi pisni različici, ki ju pogosto srečamo – tako nepodomačeni curling kot podomačeni kerling – slovensko govorečega oddaljujeta od najustreznejšega, tj. polglasniškega izgovora. Zapis krling priporoča tudi športni terminološki slovar z naslovom Slovar telesne kulture, ki ga pripravljajo sodelavci Fakultete za šport UL in je objavljen na portalu Termania.

    Da se je v uradnem imenu zveze uveljavil nepodomačeni zapis (Curling zveza Slovenije), je tudi zaradi dolgega omahovanja glede ustreznega slovenskega zapisa in mednarodnega delovanja mogoče razumeti. V stavčni rabi pa je priporočljivo uporabiti krling, ker ta najbolje sledi slovenskemu izgovoru in pisnemu sistemu.

    Dr. Helena Dobrovoljc, vodja Oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

     

    Pop TV

    Nameravate predvajati drugo sezono odlične srbske serije Črna poroka?

    Dejan iz Ljubljane

    Črna poroka. FOTO: Press
    Črna poroka. FOTO: Press

    Pop TV odgovarja

    Smo v dogovorih, in če bomo Črno poroko predvajali, vas bomo seveda obvestili.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

     

    Televiziji Slovenija

    Hvala, da ste nam pričarali lepe spomine na letošnje olimpijske igre. Se lahko nadejamo tudi paraolimpijskih iger?

    Jelka po elektronski pošti

    Paraolimpijec Jernej Slivnik. FOTO: Vid Ponikvar
    Paraolimpijec Jernej Slivnik. FOTO: Vid Ponikvar

    Televizija Slovenija odgovarja

    Na Televiziji Slovenija bomo spremljali tudi zimske paraolimpijske igre Milano-Cortina 2026. V petek, 6. marca, bomo na TV SLO 2 neposredno prenašali slovesno odprtje, v nadaljevanju bodo lahko gledalci v živo spremljali tekmovanja z nastopi slovenskih športnikov ter sklepno slovesnost. Vsak dan bomo pripravili tudi polurno oddajo z vrhunci dogajanja.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napadi na instagram profil

    Preiskavo Nepridiprava vodi NPU, zasegli drogo, orožje in 50 elektronskih naprav

    Direktor NPU zagotavlja, da aretacija Aleksandra Repiča ni povezana z napadi na profila Gibanja Svoboda in predsednika vlade. Že včeraj so ga izpustili.
    25. 2. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
    25. 2. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najmlajši strojevodja, ki poganja 105 let staro lokomotivo

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendDraga televizijakrlingČrna porokaparaolimpijske igre

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Španija

    Na dan objave zaupnih dokumentov umrl vodja poskusa puča v Španiji

    Antonio Tejero je leta 1981 vodil okoli 200 mladih častnikov, ki so vdrli v parlament in v poskusu vrnitve diktature poslance zajeli za talce.
    26. 2. 2026 | 11:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Rheinmetall

    Največje nemško orožarsko podjetje prihaja v Reko

    V reško pristanišče prihaja Rheinmetall, v vojaško industrijo pa bi se tam usmerila tudi Iskra.
    26. 2. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zaradi kepanja v New Yorku župan Mamdani v sporu s policijo

    V newyorškem parku so obiskovalci v policiste namesto snežnih kep začeli metati kose ledu in kamenja.
    26. 2. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sosed noče podpisati soglasja: kako rešiti ogroženo gradbeno dovoljenje

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralca, kaj storiti, ko sosed noče podpisati soglasja za rekonstrukcijo hiše in je ogrožena izdaja gradbenega dovoljenja.
    Tanja Bohl 26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Odškodnina sorodnikom in žrtvam požara

    Švicarska vlada je zagotovila finančno in drugačno pomoč žrtvam nesrečnega silvestrovanja v letovišču Crans-Montana.
    26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Zaradi kepanja v New Yorku župan Mamdani v sporu s policijo

    V newyorškem parku so obiskovalci v policiste namesto snežnih kep začeli metati kose ledu in kamenja.
    26. 2. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sosed noče podpisati soglasja: kako rešiti ogroženo gradbeno dovoljenje

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralca, kaj storiti, ko sosed noče podpisati soglasja za rekonstrukcijo hiše in je ogrožena izdaja gradbenega dovoljenja.
    Tanja Bohl 26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Odškodnina sorodnikom in žrtvam požara

    Švicarska vlada je zagotovila finančno in drugačno pomoč žrtvam nesrečnega silvestrovanja v letovišču Crans-Montana.
    26. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo