Draga televizija: Kerlc o kerlingu in Dejan o poroki

Krling, kerling ali curling?

Z veseljem sem na olimpijskih igrah spremljal šport, del katerega je vneto pometanje, še bolj sem se poglobil v pravila, ko se je izkazalo, da so Švedi nalašč posneli Kanadčane pri goljufanju v športu, ki sicer velja za gentlemanski šport. Nisem pa še vedno prepričan, kako se ta šport imenuje. Na TVS je pisalo krling, v pravopisu piše kerling (kar se kerlcu, kot sem sam, ne sliši prav), naši mojstri z metlo pa so zbrani v Curling zvezi Slovenije. Kako se torej imenuje ta zanimivi šport?

Marko po elektronski pošti

Strokovnjakinja odgovarja

V angleških besedah curling [angl. 'kər-liŋ], surfing ['sər-fiŋ] je s črko u zapisan polglasnik. Pri prevzemanju v slovenščino to upoštevamo pri lastnih imenih in jih v sodobni rabi izgovarjamo s polglasnikom, še zlasti kadar se u pojavlja pred zvočnikom r (Curtis [kə-rtis], Turner [tə-rner]). Pri občnih besedah, kakršna je curling, je prva možnost pri prevzemanju – prevajanje. V pravopisu iz leta 2001 zato tudi piše, da namesto curling priporočajo rabo izraza kegljanje na ledu, vendar se je priporočilo izkazalo kot neustrez­no, saj gre pri krlingu za drugo športno panogo. Ker se je v rabi uveljavila neprevedena beseda, ki jo izgovarjamo [kə-rling], je v slovenščini najustreznejši zapis krling. Tak zapis je utemeljen s slovenskim pisnim sistemom: črko r med dvema soglasnikoma izgovorimo kot zvezo polglasnika in r, npr. krma [kə-rma], mrtvec [mə-rtvəc], smrt [smə-rt] ipd. Drugi pisni različici, ki ju pogosto srečamo – tako nepodomačeni curling kot podomačeni kerling – slovensko govorečega oddaljujeta od najustreznejšega, tj. polglasniškega izgovora. Zapis krling priporoča tudi športni terminološki slovar z naslovom Slovar telesne kulture, ki ga pripravljajo sodelavci Fakultete za šport UL in je objavljen na portalu Termania.

Da se je v uradnem imenu zveze uveljavil nepodomačeni zapis (Curling zveza Slovenije), je tudi zaradi dolgega omahovanja glede ustreznega slovenskega zapisa in mednarodnega delovanja mogoče razumeti. V stavčni rabi pa je priporočljivo uporabiti krling, ker ta najbolje sledi slovenskemu izgovoru in pisnemu sistemu.

Dr. Helena Dobrovoljc, vodja Oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Pop TV

Nameravate predvajati drugo sezono odlične srbske serije Črna poroka?

Dejan iz Ljubljane

Črna poroka. FOTO: Press

Pop TV odgovarja

Smo v dogovorih, in če bomo Črno poroko predvajali, vas bomo seveda obvestili.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Televiziji Slovenija

Hvala, da ste nam pričarali lepe spomine na letošnje olimpijske igre. Se lahko nadejamo tudi paraolimpijskih iger?

Jelka po elektronski pošti

Paraolimpijec Jernej Slivnik. FOTO: Vid Ponikvar

Televizija Slovenija odgovarja

Na Televiziji Slovenija bomo spremljali tudi zimske paraolimpijske igre Milano-Cortina 2026. V petek, 6. marca, bomo na TV SLO 2 neposredno prenašali slovesno odprtje, v nadaljevanju bodo lahko gledalci v živo spremljali tekmovanja z nastopi slovenskih športnikov ter sklepno slovesnost. Vsak dan bomo pripravili tudi polurno oddajo z vrhunci dogajanja.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija