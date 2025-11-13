Draga televizija, Luka Dončić ne igra več?

Areni Sport in Kanalu A

Zanima me, ali boste letos prenašali tekme NBA oziroma zakaj ne.

Tone po elektronski pošti

Arena Sport odgovarja

Arena Sport z letošnjo sezono žal nima več TV-pravic za ligo NBA, saj jih je kupila druga medijska hiša. Tudi za nas je to razočaranje, saj smo NBA res radi pokrivali in smo se vedno trudili prenose v živo obogatiti tudi z drugimi vsebinami – studii, podkasti, poročanji s terena ... Žal je realnost sveta športnih pravic takšna, da je težko zadržati prav vse pravice in se hkrati še potegovati za nove, čeprav bi radi našim gledalcem zagotovili čim več raznolikih vsebin. Upamo, da naša zgodba z NBA vseeno ni za vedno končana in da v prihodnosti še dobimo priložnost prenašati te tekme, do takrat pa bomo o ligi NBA z našo ekipo košarkarskih strokovnjakov govorili v AS Podkastu.

Kanal A odgovarja

Tekem NBA letos ne bomo prenašali, imamo pa za gledalce pripravljen vedno bolj pester nabor šport­nih vsebin, tako na Kanalu A kot Voyo, od odbojke, nogometne lige prvakov do dirk motoGP in borilnih obračunov. Prihaja pa še kaj novega ...

Televiziji Slovenija

Pozabili smo mrliške obrede. FOTO: TVS

Pohvalila bi oddajo Čas slovesa, v kateri ste nas 1. novembra, na dan v letu, ki je namenjen spomin­janju, popeljali v preteklost in nekaterim odstrli pogled na običaje, ki jih nikoli niso poznali, drugi pa smo se spomnili tradicij, ki smo jih že skoraj pozabili. Zanimivo.

Marjana iz Kranja

Serija Sisi

Sisi so snemali tudi v Sloveniji. FOTO: TVS

Na Wikipediji sem prebral, da so nekaj kadrov 4. sezone serije Sisi snemali tudi v Sloveniji, vendar nikjer ne najdem informacije, kje je to bilo. Ali lahko vi raziščete?

Primož po elektronski pošti

Vikend odgovarja

Pozanimali smo se pri nemški produkcijski hiši Beta film, ki je producirala serijo Sisi. Franziska Dunz iz produkcijske hiše nam je povedala, da so res snemali tudi v Sloveniji, a da je šlo le za nekaj prizorov jahanja, ki so jih posneli v dolini Ravenske Kočne. Pravi, da je šlo za prizore, v katerih ni sodelovala nobena lokalna ekipa, zato je morda manj znano, da so jahali po slovenskih krajih.