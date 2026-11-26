Vikendovo bralko Kajo zanima, kdaj so snemali MasterChef in kako dolgo je moral zmagovalec skrivati svojo zmago. Melita je mami nehote pokvarila presenečenje, Franca pa zanima, zakaj so na TVS spremenili nedeljski spored. Pop TV V MasterChefu Slovenija smo že 10. novembra spremljali božično peko, čeprav je do božiča še precej časa. Zanima me, kdaj ste snemali letošnjo sezono? So tekmovalci božične dobrote pripravljali sredi poletja? In koliko časa mora zmagovalec skrivati, da je zmagal, preden to izvemo gledalci? Kaja po elektronski pošti Pop TV odgovarja Snemanje letošnje sezone MasterChefa Slovenija je potekalo v zimskih in spomladanskih mesecih, tako da tekmovalci božičnih dobrot niso pripravljali sredi poletja. Od snemanja finalne oddaje do njenega predvajanja na televiziji mine ...