Draga televizija, bo Metod Trobec dobil 2. sezono? Bravo, Jure Godler!

Serija Metod

Slišal sem, da bo serija Metod dobila nadaljevanje, je to res?

Damjan po elektronski pošti

Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na: vikend@delo.si

Vikend odgovarja

Na Televiziji Slovenija so nam povedali, da je nadaljevanje nadaljevanke Pošast za železno zaveso v domeni zunanje produkcijske hiše in da produkcija druge sezone za zdaj še ni zagotovljena. Za odgovor smo zato prosili še produkcijsko hišo, povedali so: »Serija Pošast za železno zaveso sicer ima načrtovano nadaljevanje (2. sezono), a je producent Zavod 666 Productions trenutno še v procesu pridobivanja finančnih sredstev. Zato za zdaj snemanje nadaljevanja še ni potrjeno.«

Planet TV

Jure Godler v kvizu Lepo je biti milijonar. FOTO: Planet TV

Moram pohvaliti izjemno prijetnega, komunikativnega in zabavnega voditelja Jureta Godlerja v kvizu Lepo je biti milijonar. Naj bodo tekmovalci še tako nevedni, je do njih spoštljiv. Zelo všečna in simpatična pa je tudi njegova gesta, kako vsakega tekmovalca po opravljenih hitrih prstih pospremi na vroči stol. To kretnjo bi lahko patentiral. Bravo, Jure.

Anastazija po elektronski pošti

Televiziji Slovenija

V risanki Knjiga o džungli, ki jo predvajate v otroškem programu, je refren naslovne pesmi izredno težko razumljiv, zdi se celo, da nima nikakršnega smisla. Z ženo ugotavljava, kaj točno naj bi bilo besedilo refrena, ki se sliši nekako kot: »Knjigi v džungli je, v knjigi v džungli je, knjigi v džungli je, knjigi v džungli je.« Ni jasno, kaj naj bi bilo v tej knjigi v džungli, predvsem pa se sliši slovnično precej nepopolno. Ampak sprejmemo, če gre res samo za nekaj, kar naj bi dobro zvenelo.

Timotej iz Šiške

Knjiga o džungli. FOTO: TVS

Televizija Slovenija odgovarja

Po pogodbi smo zavezani, da se pri sinhronizacijah čim bolj približamo izvirniku, seveda pa ob tem skrbimo za zborno slovenščino. Vsa besedila vedno pregledajo tudi lektorji.

To sta izvirnik in prevod uvodne pesmi, ki jo je prepesnil Milan Dekleva:

THEME SONG

In the darkness in the forest

SheaKhan is on the prowl

Mowgli stops to listen

as he hears the mighty growl

in the Jungle Book

its in the Jungle Book (ayoh ayoh)

in the Jungle Book

its in the Jungle Book

Bagheera and Balloo are

at the man-cub’s side

in the Jungle Book

its in the Jungle Book (ayoh ayoh)

in the Jungle Book

its in the Jungle Book

UVODNA PESEM

V somraku sredi gozda

Šir kan si išče plen,

Mavgli je prisluhnil,

kaj je ta bobneči zven.

V knjigi džungle je,

v knjigi o džungli je (heo heo),

v knjigi džungle je,

v knjigi o džungli je.

Bagira in Balu sta

Mavgliju v pomoč.

V knjigi džungle je,

v knjigi o džungli je (heo heo),

v knjigi džungle je,

v knjigi o džungli je.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija