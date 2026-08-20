Draga televizija, ali bi lahko spet pokazali Miami Vice in Pod krinko?

Televiziji Slovenija

V zadnjih letih ste že večkrat ponavljali Pesem ptic trnovk, lahko pa bi še kakšne druge nadaljevanke. Bilo je veliko tega, nekatere bolj namenjene zabavi, druge pa tudi bolj pronicljive. Med slednjimi recimo Mesto kot Alice.

Od avstralskih serij se spomnim še Vse reke tečejo, Vrnitev v paradiž (prva sezona kakovostna, nato žal bolj telenovela). Med ameriškimi kriminalnimi sta bili zelo uspešni Miami Vice in Pod krinko, znanstvenofantastična pa Bojna ladja Galactica. Zanimiva in poučna je bila serija o Marcu Polu (italijanska?). Ne vem, kako je s pravicami. Ali bi bilo kaj od tega mogoče še kdaj videti? Ravno med poletjem bi bilo dobro kaj starejšega ponoviti in bi bilo manj ponavljanja iz tekočega leta. Srečno pri izboru!

Irena po elektronski pošti

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Televizija Slovenija odgovarja

Za predvajanje tujih nadaljevank in filmov mora RTV Slovenija pridobiti ustrezne pravice, ki so časovno omejene. To pomeni, da vsebin, ki smo jih predvajali v preteklosti, ne moremo preprosto ponovno uvrstiti v program, temveč je treba pravice za njihovo predvajanje ponovno pridobiti oziroma odkupiti. Pri izboru upoštevamo razpoložljivost pravic, programske potrebe, zanimanje občinstva in razpoložljiva finančna sredstva. Ta pa so žal v zadnjih letih vse bolj omejena.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

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Televiziji Slovenija

Obrazi naših krajev. FOTO: TVS

Pohvala novinarkam (in novinarju) za niz oddaj Obrazi naših krajev ob torkih zvečer! Prikazujejo sodoben utrip življenja v posameznih krajih in smo lahko (vsaj jaz) prijetno presenečeni, kako dobro gre nekaterim skupnostim in kakšne posebnosti imajo druge. Pohvala tudi Heleni Ponudič za reportažo Rusija: nova stvarnost v Globusu 4. avgusta.

Milojka po elektronski pošti

Pop TV

Gasilci v Chicagu. FOTO: Pop TV

Zelo sem se razveselila, ko sem videla, da boste predvajali novo sezono serije Gasilci v Chicagu. A veselje ni trajalo dolgo, saj jo predvajate prepozno za nas, ki hodimo v službo in moramo zjutraj zgodaj iz postelje. Po drugi strani je pa popoldanska ponovitev na Kanalu A spet prezgodnja. Ne vem, zakaj tako dobre nadaljevanke ne morete predvajati ob bolj spodobni uri.

Marinka iz Kranja