Draga televizija, so motoristi uničili kolesarsko dirko? Se vrača Gorski zdravnik?

Motoristi na kolesarskih dirkah

Po kolesarski dirki po Romandiji je kolesar Luke Plapp izjavil, da še nikoli ni videl, da bi motoristi, ki vozijo pred kolesarji, tako močno vplivali na dirko. S svojo vožnjo pred pelotonom so jim dajali zavetrje in jim tako zelo pomagali pri lovu na ubežnike. Plapp je celo namignil, da je bilo dejanje namerno. Se strinjate s tem in kaj mislite, da bi morali organizatorji v prihodnje narediti, da se to ne bi več dogajalo?

Matej po elektronski pošti

Vikend odgovarja

S Televizije Slovenija so poslali pojasnilo športnega novinarja Davida Črmelja: »Vprašanje se nanaša predvsem na sobotno, predzadnjo etapo na dirki po Romandiji. Najbolj glasen pri vsem skupaj je bil Francoz v dresu Soudal Quick Stepa Paret-Peintre, ki je v sobotni etapi skupaj s Primožem Rogličem tudi najdlje vztrajal v pobegu. Glede tega so že vrsto let polemike, ki jih potem vedno znova obudijo, ko se ena stran počuti oškodovano. Dejstvo je, to je tudi dokazano z različnimi raziskavami, da motorji pred kolesarji, naj bo povsem blizu ali malo dlje stran, dajejo določeno zavetrje, kar seveda ni prav. Še najbolj je to opazno, ko se začnejo prenosi, saj morajo biti snemalci čim bližje dogajanju, če nam želijo ponuditi dobre posnetke. Brez prenosa pa ni nič. Kolesarji niso ne prvič ne zadnjič opozarjali na to početje. Velikokrat se o tem govori na dirki po Franciji, kjer je spremljevalnih vozil in vsega drugega zaradi veličine dogodka še toliko več. Je pa res, da prave rešitve nihče ne more ponuditi, ker lahko kolesarje v strnjeni glavnini snemaš ali od spredaj (tako, da si pred glavnino) ali povsem v ozadju. Tam pa se ne da pokazati dogajanja. Tudi zgolj posnetkov iz helikopterjev bi se verjetno hitro naveličali, saj mnogi gledalci radi vidijo čustva in izraze na obrazih. Drugače je z manjšimi ubežnimi skupinami. Tam ni take gneče in motor lahko kolesarje snema tudi s strani, kar je v glavnini nemogoče. S tem pa jim ne daje prav veliko zavetrja, če po naključju ne piha s strani.«

Pop TV

Zelo rada gledam avstrijske nanizanke Gorski zdravnik, Gorski reševalci in zdaj se predvaja V osrčju planin. Vse serije se ponavljajo, pa še ni poletje. Zagotovo obstajajo nove posnete serije in bi prosila, ali jih lahko predvajate. Nanizanke se odvijajo v čudovitih pokrajinah, ljudje so po vaseh oziroma majhnih mestih močno povezani, pripravljeni drug drugemu pomagati. Tega je v mestih vedno manj.

Romana iz Maribora

Pop TV odgovarja

Gledalci boste lahko spet uživali v novih zgodbah iz čudovitih alpskih pokrajin, saj se že pred začetkom poletja na Pop TV z novimi epizodami vrača Gorski zdravnik. Z novimi nadaljevanji pa se bosta na Pop TV kmalu vrnili tudi seriji Gorski reševalci in V osrčju planin.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Gram srca na Televiziji Slovenija

Gram srca

Pošiljamo vam točen termin ponovitve dokumentarnega filma Gram srca, o katerem je aprila spraševal vaš bralec. Dokumentarni film si bo spet mogoče ogledati v petek, 29. maja, na TV SLO 2. Pred njim bo ob 22.40 na sporedu pogovorna oddaja Samo gram srca, ki odpira vprašanja o odvisnosti, pomanjkanju varnosti in topline v otroštvu ter posledicah, ki jih takšne izkušnje puščajo v odraslem življenju. Ob 23.05 bo sledilo še predvajanje dokumentarnega filma Gram srca režiserja Jana Cvitkoviča, ki skozi osebne zgodbe odvisnikov osvetljuje škodljive posledice uporabe drog in njihove življenjske stiske.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Televiziji Slovenija

Dan zmage.

Hvala za dokumentarec Dan zmage ob 9. maju – za obuditev in razjasnitev takratnih dogodkov.

Tina z Bleda