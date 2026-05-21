  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Draga televizija, so motoristi uničili kolesarsko dirko? Se vrača Gorski zdravnik?

    Bralce tokrat zanima vpliv motoristov na kolesarske dirke, želijo si novih epizod gorskih serij in hvalijo Dan zmage.
    Prizor z ene od etap Dirke po Franciji. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP
    Galerija
    Prizor z ene od etap Dirke po Franciji. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP
    V. K.
    21. 5. 2026 | 07:30
    4:47
    A+A-

    Motoristi na kolesarskih dirkah

    Po kolesarski dirki po Romandiji je kolesar Luke Plapp izjavil, da še nikoli ni videl, da bi motoristi, ki vozijo pred kolesarji, tako močno vplivali na dirko. S svojo vožnjo pred pelotonom so jim dajali zavetrje in jim tako zelo pomagali pri lovu na ubežnike. Plapp je celo namignil, da je bilo dejanje namerno. Se strinjate s tem in kaj mislite, da bi morali organizatorji v prihodnje narediti, da se to ne bi več dogajalo?

    Matej po elektronski pošti

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.si

    Vikend odgovarja

    S Televizije Slovenija so poslali pojasnilo športnega novinarja Davida Črmelja: »Vprašanje se nanaša predvsem na sobotno, predzadnjo etapo na dirki po Romandiji. Najbolj glasen pri vsem skupaj je bil Francoz v dresu Soudal Quick Stepa Paret-Peintre, ki je v sobotni etapi skupaj s Primožem Rogličem tudi najdlje vztrajal v pobegu. Glede tega so že vrsto let polemike, ki jih potem vedno znova obudijo, ko se ena stran počuti oškodovano. Dejstvo je, to je tudi dokazano z različnimi raziskavami, da motorji pred kolesarji, naj bo povsem blizu ali malo dlje stran, dajejo določeno zavetrje, kar seveda ni prav. Še najbolj je to opazno, ko se začnejo prenosi, saj morajo biti snemalci čim bližje dogajanju, če nam želijo ponuditi dobre posnetke. Brez prenosa pa ni nič. Kolesarji niso ne prvič ne zadnjič opozarjali na to početje. Velikokrat se o tem govori na dirki po Franciji, kjer je spremljevalnih vozil in vsega drugega zaradi veličine dogodka še toliko več. Je pa res, da prave rešitve nihče ne more ponuditi, ker lahko kolesarje v strnjeni glavnini snemaš ali od spredaj (tako, da si pred glavnino) ali povsem v ozadju. Tam pa se ne da pokazati dogajanja. Tudi zgolj posnetkov iz helikopterjev bi se verjetno hitro naveličali, saj mnogi gledalci radi vidijo čustva in izraze na obrazih. Drugače je z manjšimi ubežnimi skupinami. Tam ni take gneče in motor lahko kolesarje snema tudi s strani, kar je v glavnini nemogoče. S tem pa jim ne daje prav veliko zavetrja, če po naključju ne piha s strani.«

     

    Pop TV

    Zelo rada gledam avstrijske nanizanke Gorski zdravnik, Gorski reševalci in zdaj se predvaja V osrčju planin. Vse serije se ponavljajo, pa še ni poletje. Zagotovo obstajajo nove posnete serije in bi prosila, ali jih lahko predvajate. Nanizanke se odvijajo v čudovitih pokrajinah, ljudje so po vaseh oziroma majhnih mestih močno povezani, pripravljeni drug drugemu pomagati. Tega je v mestih vedno manj.

    Romana iz Maribora

    Pop TV odgovarja

    Gledalci boste lahko spet uživali v novih zgodbah iz čudovitih alpskih pokrajin, saj se že pred začetkom poletja na Pop TV z novimi epizodami vrača Gorski zdravnik. Z novimi nadaljevanji pa se bosta na Pop TV kmalu vrnili tudi seriji Gorski reševalci in V osrčju planin.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

     

    Gram srca na Televiziji Slovenija

    Gram srca
    Gram srca

    Pošiljamo vam točen termin ponovitve dokumentarnega filma Gram srca, o katerem je aprila spraševal vaš bralec. Dokumentarni film si bo spet mogoče ogledati v petek, 29. maja, na TV SLO 2. Pred njim bo ob 22.40 na sporedu pogovorna oddaja Samo gram srca, ki odpira vprašanja o odvisnosti, pomanjkanju varnosti in topline v otroštvu ter posledicah, ki jih takšne izkušnje puščajo v odraslem življenju. Ob 23.05 bo sledilo še predvajanje dokumentarnega filma Gram srca režiserja Jana Cvitkoviča, ki skozi osebne zgodbe odvisnikov osvetljuje škodljive posledice uporabe drog in njihove življenjske stiske.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

     

    Televiziji Slovenija

    Dan zmage. FOTO: TVS
    Dan zmage. FOTO: TVS

    Hvala za dokumentarec Dan zmage ob 9. maju – za obuditev in razjasnitev takratnih dogodkov.

    Tina z Bleda

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

    Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
    19. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

    Državni svet: Marka Lotriča zmotila višina plače in da bo zvišanja deležen z novim sklicem.
    Barbara Hočevar 20. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalna varnost

    Black Cube je osumljen vplivanja na demokratične volitve v Sloveniji

    Forenzična preiskava zlepljenih zvočnih posnetkov je potrdila poskus manipulacije volivcev v skladu s političnimi interesi stranke SDS.
    Uroš Esih 20. 5. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
    20. 5. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

    Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Konferenca šport

    Starši ostanejo starši in prva podpora športniku

    Starši vrhunskih športnikov o vzgoji vrhunskih športnikov.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije

    Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
    Preberite več

    Več iz teme

    Draga televizijapismakolesarstvogorski zdravnikGram srca

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Aston Villa

    Nenavadna računica: Anglija potrebuje poraz Aston Ville

    Premier liga lahko prihodnjo sezono v ligo prvakov pošlje kar šest klubov, a le ob nenavadnem razpletu zadnjega kroga.
    Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    Baletna legenda Janez Mejač: Tega nisem še nikoli v življenju priznal

    »Že ko sem bil še pastirček, je bilo zame vse teater,« se ob 90-letnici spominja legendarni baletni plesalec in koreograf Janez Mejač.
    Teja Roglič 21. 5. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

    Arsenal po zdrsu Manchester Cityja prvič po sezoni 2003/04 postal angleški prvak. Na slavju pred štadionom tudi igralci, London je odet v rdečo barvo.
    Nejc Grilc 21. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Od bigbanda prek nu jazza do svobodne improvizacije

    Simon Kenda pravi, da Jazz Cerkno v četrtem desetletju nadaljuje svojo vizijo, biti butični festival z velikimi imeni.
    Zdenko Matoz 21. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Remco Evenepoel

    Pogačarjev rival ne skriva veselja, treniral je v posebnem dresu

    Belgijski zvezdnik Remco Evenepoel je na pripravah v Sierri Nevadi, na trening se je odpravil kar z nogometnim dresom.
    21. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

    Arsenal po zdrsu Manchester Cityja prvič po sezoni 2003/04 postal angleški prvak. Na slavju pred štadionom tudi igralci, London je odet v rdečo barvo.
    Nejc Grilc 21. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Od bigbanda prek nu jazza do svobodne improvizacije

    Simon Kenda pravi, da Jazz Cerkno v četrtem desetletju nadaljuje svojo vizijo, biti butični festival z velikimi imeni.
    Zdenko Matoz 21. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Remco Evenepoel

    Pogačarjev rival ne skriva veselja, treniral je v posebnem dresu

    Belgijski zvezdnik Remco Evenepoel je na pripravah v Sierri Nevadi, na trening se je odpravil kar z nogometnim dresom.
    21. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo