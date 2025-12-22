Draga televizija, ali tekmovalci Na lovu že prej slišijo vprašanja? Boste spražili še koga?

Pop TV

Zanima me, kako je videti priprava na snemanje oddaje Na lovu. V hrvaški različici so že večkrat povedali, da pred snemanjem vadijo. Tudi pri vas? Se torej kdaj pojavi isto vprašanje med vajami in potem v oddaji?

Nuša po elektronski pošti

Tako kot na Hrvaškem tudi mi pred sneman­jem izvedemo kratke vaje z vsako ekipo. Tekmovalcem najprej razložimo pravila in potek igre, nato pa vsak od njih na hitro preizkusi vse ključne dele kviza. Preizkusijo se v hitri minuti ter na plošči, da se seznanijo z delovanjem gumbov in dinamiko igre. Med vajo v vlogi lovca nastopi eden od naših sodelavcev, tekmovalci pa vedno odgovarjajo na isti sklop vprašanj, ki se ne pojavi v oddaji.

Z veseljem sem si ogledala posnetek šova Na žaru z Magnificom. Boste kmalu spražili še koga?

Lina po elektronski pošti

Veseli nas, da ste gledalci tako lepo sprejeli oddajo Na žaru, ki je bila tisto nedeljo najbolj gledana vsebina. Lado svojega žara še ne bo pospravil, kmalu vam razkrijemo imena novih gostov.

Z veseljem vsako jutro ob kavici gledam oddajo Dobro jutro in še posebej moram pohvaliti voditeljici Mojco Mavec in Špelo Močnik. Nasprotno pa je z voditeljem Robertom Pečnikom, ki se je v zadnjem času pridružil Špeli Močnik. Neroden je pri govoru in tudi pri drugih opravilih. Danes je zavijal darila tako, da se je zdelo, kot da kažete primer, kako tega ne početi. Ni mi ostalo drugega, kot da sem ugasnil televizor in šel pisat tole pismo.

Ljubomir po elektronski pošti