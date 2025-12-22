  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Draga televizija, ali tekmovalci Na lovu že prej slišijo vprašanja? Boste spražili še koga?

    Gledalce zanima, kako je z vprašanj v kvizu Na lovu, želijo si še več oddaj Na žaru. Nekaterim pa se zdi Robert Pečnik neroden.
    Peter Poles je voditelj kviza Na lovu. FOTO: Pop TV
    Galerija
    Peter Poles je voditelj kviza Na lovu. FOTO: Pop TV
    V. K.
    22. 12. 2025 | 09:00
    2:37
    A+A-

    Pop TV

    Zanima me, kako je videti priprava na snemanje oddaje Na lovu. V hrvaški različici so že večkrat povedali, da pred snemanjem vadijo. Tudi pri vas? Se torej kdaj pojavi isto vprašanje med vajami in potem v oddaji?

    Nuša po elektronski pošti

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.si

    Pop TV

    Tako kot na Hrvaškem tudi mi pred sneman­jem izvedemo kratke vaje z vsako ekipo. Tekmovalcem najprej razložimo pravila in potek igre, nato pa vsak od njih na hitro preizkusi vse ključne dele kviza. Preizkusijo se v hitri minuti ter na plošči, da se seznanijo z delovanjem gumbov in dinamiko igre. Med vajo v vlogi lovca nastopi eden od naših sodelavcev, tekmovalci pa vedno odgovarjajo na isti sklop vprašanj, ki se ne pojavi v oddaji.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

     

    Pop TV

    Z veseljem sem si ogledala posnetek šova Na žaru z Magnificom. Boste kmalu spražili še koga?

    Lina po elektronski pošti

    Na žaru so prejšnjič pražili Magnifica. FOTO: Pop TV
    Na žaru so prejšnjič pražili Magnifica. FOTO: Pop TV

    Pop TV

    Veseli nas, da ste gledalci tako lepo sprejeli oddajo Na žaru, ki je bila tisto nedeljo najbolj gledana vsebina. Lado svojega žara še ne bo pospravil, kmalu vam razkrijemo imena novih gostov.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

     

    Televiziji Slovenija

    Robert Pečnik s eje pridružil Špeli Močnik. FOTO: TVS
    Robert Pečnik s eje pridružil Špeli Močnik. FOTO: TVS

    Z veseljem vsako jutro ob kavici gledam oddajo Dobro jutro in še posebej moram pohvaliti voditeljici Mojco Mavec in Špelo Močnik. Nasprotno pa je z voditeljem Robertom Pečnikom, ki se je v zadnjem času pridružil Špeli Močnik. Neroden je pri govoru in tudi pri drugih opravilih. Danes je zavijal darila tako, da se je zdelo, kot da kažete primer, kako tega ne početi. Ni mi ostalo drugega, kot da sem ugasnil televizor in šel pisat tole pismo.

    Ljubomir po elektronski pošti

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kdo je odločil, da ne gremo na Evrovizijo? Je razlog res Izrael?

    Bralce zanima, kdo je sprejel odločitev, da Slovenije ne bo na Pesmi Evrovizije. Vikendu se zdijo datumi malo sumljivi. Pogrešajo Eurojackpot in se veselijo Jureta.
    15. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so Albert in Zverinice! Deseti brat pa je bil kaplja čez rob ...

    Nastja pogreša Albertov lov na zaklad in Zverinice. Ivanka se razburja glede Frana Levstika. Stanislav pa pogreša Kar bo, pa bo.
    4. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Robert Pečnik - Pečo: Bolj preudaren sem, leta pač naredijo svoje

    Pred kratkim se je Špeli Močnik Paradiž v oddaji Dobro jutro kot sovoditelj pridružil Robert Pečnik - Pečo, seveda pa to ni njuno prvo sodelovanje, dobro se ju spomnimo kot sodelavcev v radijskem jutranjem programu pred leti.
    28. 11. 2025 | 13:02
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Katarina Čas: Vsi nosijo maske, njej pa je vseeno, kaj si mislijo drugi

    Med Londonom, Trstom in Ljubljano smo Katarino Čas ujeli za pogovor o blišču, ki včasih to ni, o samozavesti in dvomu vase, in o tem, kaj ji da toplino.
    19. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Strokovnjak za avtorske pravice

    Maske umetne inteligence so padle, med avtorji dobesedno vre

    Miha Trampuž razlaga, kako generativna umetna inteligenca krade, kaj brez našega privoljenja počne v tako imenovani črni škatli in kaj iz nje izvrže.
    Patricija Maličev 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Rekonstrukcija

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Slovenec znova na prizorišču smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, s katero sta bila v razmerju šest let.
    Tomica Šuljić 21. 12. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki, boljše povezave: Slovenske železnice letos dvigujejo standarde

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Draga televizijapismaNa lovuNa žaru

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Solastniški delež pod 160 m²: ali morate plačati davek od premoženja?

    Solastnik stanovanjske hiše sprašuje, ali mora plačati davek od premoženja, če njegov delež ne presega 160 m². Pravnica pojasni zakonske pogoje in izjeme.
    Tanja Bohl 22. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Advance Capital Partners upravlja že 300 milijonov evrov

    Za enega od skladov so v zadnjem krogu zbrali še dodatnih 51 milijonov evrov.
    Maja Grgič 22. 12. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve v državni zbor

    Znano je, kdaj bomo volili novo vlado in poslance

    Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na današnjem brifingu potrdila, da bodo naslednje parlamentarne volitve potekale 22. marca.
    22. 12. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Občanka po požaru še vedno v smrtni nevarnosti, škode za 115.000 evrov

    Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov je požar najverjetneje posledica gorenja svečk na adventnem venčku v stanovanju, ki je sicer v celoti pogorelo.
    22. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Po pretepu na parkirišču 23-letni osumljenec v priporu

    Oškodovanec hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.
    22. 12. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve v državni zbor

    Znano je, kdaj bomo volili novo vlado in poslance

    Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na današnjem brifingu potrdila, da bodo naslednje parlamentarne volitve potekale 22. marca.
    22. 12. 2025 | 10:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Maribor

    Občanka po požaru še vedno v smrtni nevarnosti, škode za 115.000 evrov

    Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov je požar najverjetneje posledica gorenja svečk na adventnem venčku v stanovanju, ki je sicer v celoti pogorelo.
    22. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Po pretepu na parkirišču 23-letni osumljenec v priporu

    Oškodovanec hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.
    22. 12. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo