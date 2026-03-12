Draga televizija, kdaj bodo pražili Petra Prevca?

Pop TV

Kdaj bodo na sporedu oddaje Na žaru s Petrom Prevcem in Modrijani?

Klara po elektronski pošti

Imate vprašanje? Mnenje?​ Pišite na: vikend@delo.si

Vikend odgovarja

Pop TV še ne želi razkriti datuma, zagotavljajo pa, da kmalu.

Televiziji Slovenija

Kako to, da ste predlani predvajali paralimpijske igre, letos pa paraolimpijske? Zakaj ste se vrnili k prejšnjemu ali staremu poimenovanju, čeprav imamo Paralimpijski komite?

Edi po elektronski pošti

Tabea Dolžan je letos prvič nastopila na paraolimpijskih igrah. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Televizija Slovenija odgovarja

Poimenovanji paralimpijski in paraolimpijski v sodobni slovenščini obstajata kot dvojnica, zato jezikoslovno nobeno od njiju ni napačno. Obe obliki sta sprejemljivi, izbira pa je pogosto odvisna od uredniške odločitve in slogovne doslednosti v posameznem besedilu.

V praksi se vse pogosteje pojavlja oblika paralimpijski, ki sledi angleškemu poimenovanju, medtem ko je oblika paraolimpijski v slovenščini dolgo ustaljena in še vedno zelo razširjena. Na RTV Slovenija jo praviloma uporabljamo v izvornih besedilih, medtem ko v intervjujih in izjavah sogovornikov njihove rabe ne spreminjamo.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Televiziji Slovenija

Zelo pogrešam oddajo Alpe–Donava–Jadran. Ali ste jo ukinili? Na TV Koper sem zasledila samo stare oddaje.

Vida po elektronski pošti

Prizor iz najavne špice. FOTO: TVS

Televizija Slovenija odgovarja

Oddaja Alpe–Donava–Jadran je bila dolgoletni mednarodni projekt, ki je povezoval televizije iz širšega alpsko-donavsko-jadranskega prostora. Žal je prenehala nastajati, ker je z izstopom več partnerskih televizij projekt izgubil večino sodelujočih producentov. Tako sta kot partnerja ostala le še italijanski RAI s slovenskim uredništvom v Trstu in TV Slovenija, s čimer je oddaja izgubila svoj prvotni mednarodni okvir in s tem tudi temeljni koncept.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija