Draga televizija, kdo je učitelj jahanja in zakaj so športni dogodki kot radijski prenosi iz davnine?

V eni izmed epizod nadaljevanke Nemirna kri se je za nekaj stavkov pojavil Mario, Zojin učitelj jahanja. Ali se bo ta lik še pojavil v seriji? Kako je ime igralcu? Serijo bi rada zelo pohvalila.

Pop TV odgovarja

Gre za epizodno vlogo, saj se dotični učitelj jahanja ustraši izziva in pobegne. Spremljajte nas še naprej, da izveste, ali bo Heleni uspelo najti trenerja jahanja za Zojo. Namig: Helena po tihem močno hrepeni po ljubezni. To vlogo je odigral Janez Ohnjec.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Max Verstappen. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Kdo bo naslednjo sezono komentiral dirke Formule 1?

Vikend odgovarja

Na Pro Plus bodo prenašali tekme Formule 1 v naslednji sezoni, ki se začne marca prihodnje leto, za zdaj pa komentatorjev še ne želijo razkriti.

Tipično slovensko: Nagelj: FOTO: TVS

Res lahko gledamo veliko zanimivega, tudi ponovitve rada pogledam, a pogrešam ponovitev oddaje Tipično slovensko, ki je govorila o nageljnih. Prosim za ponovitev oddaje.

Vikend pojasnjuje

Oddaja Tipično slovensko: Nagelj, za katero je scenarij napisala Milica Prešeren, režiral pa Mile Vilar, je bila premierno predvajana leta 2022, lani pa je bila na sporedu ponovitev. Njen ogled pa je kadar koli mogoč prek spleta, saj je na voljo na spletni strani MMC, v njihovem spletnem arhivu RTV 356.

Imam nekaj pripomb:

Kadar v oddajah sodelujejo ljudje z govornimi napakami, nerazumljivim govorom, ne vsem razumljivim narečjem ali pretiranim hitenjem pri govoru, bi bilo njihov govor nujno podnasloviti.

Pogosto se izvirni napisi v oddajah prekrijejo s slovenskimi podnapisi, s tem pa izvirni napis ni več viden, kar je popolnoma neuporabno.

Lamine Yamal in Yuri Berchiche. FOTO: Lluis Gene/AFP

Prenosi športnih dogodkov so vse prevečkrat v bistvu bolj kot ilustrirani radijski prenosi iz davnine. Komentatorji nam na televiziji pripovedujejo, da tekač teče, da nogometaš brca žogo, da košarkar meče na koš itd. Čas bi bil, da komentarji končno le doživijo televiziji primeren način.

