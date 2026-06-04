Draga televizija, zakaj nismo gledali odbojke zvezd? Gospod komentator, zamudili ste priložnost

Televiziji Slovenija

V ponedeljek ste predvajali dobrodelno prijateljsko tekmo med Slovenijo in Srbijo. Pred tem je bila tudi odbojkarska tekma s športnimi in glasbenimi zvezdami. Zakaj tega niste predvajali, saj bi bilo za mnoge gledalce zanimivo, in ali bomo to tekmo morda lahko videli kdaj v ponovitvi?

Miha po elektronski pošti

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Televizija Slovenija odgovarja

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Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pop TV

Ousmane Dembele v akciji v finalu Lige prvakov. FOTO: Franck Fife/AFP

Z veseljem sem pričakoval finale lige prvakov, na koncu pa ostal precej razočaran. Sama tekma ni bila posebej zanimiva, poleg tega komentator ni kaj dosti pripomogel k ogledu. Gospod Lukač ni postregel s kakimi zanimivostmi ali bolj poglobljenim znanjem, ki bi tekmo naredilo bolj privlačno. Zamujena priložnost.

Marko iz Ljubljane

Televiziji Slovenija

Kaj dogaja? FOTO: TVS

Pohvalo namenjam ustvarjalcem verodostojnih, kakovostnih in raznovrstnih oddaj na TV SLO 1 in TV SLO 2. Izpostaviti želim le nekaj oddaj (sicer jih je več), ki vselej obogatijo, razvedrijo in nadgradijo mojo vedoželjnost, in te so: Kultura, Televizorka, Za lahko noč, Ugriznimo znanost, Globus, Debate z Bergantom, Intervju, Na lepše ter oddaji Kaj dogaja? in Inkognito. Oddajo Kaj dogaja? vodi velemojster, oddajo Inkognito pa mojster, ki mu je njeno vodenje dobesedno pisano na kožo. Pohvala velja tudi vsem sodelujočim pri pripravi in realizaciji obeh oddaj.

Tatjana po elektronski pošti