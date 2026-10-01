Draga televizija, to ni spoštljivo do gledalcev!

Pop TV

Razumem, spoštujem in sprejemam vašo odločitev, da oglasnih blokov ni mogoče preskočiti. Težava pa nastane, ko se program ne začne ob napovedani uri. V četrtek popoldne sem si želela ogledati torkov MasterChef, vendar zaradi novih pravil reklamnih blokov še vedno nisem mogla preskočiti.

Ker se je oddaja začela ob 20.10, sem zamudila uvod, v katerem se predstavijo voditelji, zato nisem vedela, kako so bili izbrani tekmovalci in kakšen je namen izziva. Pred spremembo sem lahko ogled zavrtela nazaj do začetka oddaje in tako spremljala celoten uvod. Zdaj pa bi morala gledati še reklamne bloke prejšnje oddaje, kar gledalcem, ki vsebine spremljamo za nazaj, otežuje ogled.

Menim, da je to nespoštljivo do gledalcev, ki se zanašamo na napovedane termine. Prosim za pojasnilo in razmislek, ali bi lahko poskrbeli, da se oddaje začnejo ob urah, ki so navedene v sporedu.

Barbara iz Radomelj

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Pop TV odgovarja

Pri ogledu za nazaj mora biti oddaja dostopna od dejanskega začetka, uvoda pa ne bi smeli iskati v predhodni oddaji. Ogled za nazaj se razdeli glede na časovne oznake v elektronskem sporedu vašega operaterja. Včasih je začetek oddaje tam označen nepravilno, zato uvodni del ostane pri prejšnji programski vsebini. Na takšne napake redno opozarjamo in si hkrati prizadevamo, da bi bile oznake začetka oddaj čim bolj natančne.

Odnosi z javnostmi POP TV

Pop TV

Zaključili ste predvajanje 13. sezone serije Gasilci v Chicagu. Kdaj lahko pričakujemo 14. in 15. sezono?

Branka po elektronski pošti

Gasilci v Chicagu. FOTO: NBC

Pop TV odgovarja

Z novo, 14., sezono bomo še malo počakali, točnega datuma še nimamo, seveda pravočasno obvestimo. 15. sezona pa bo šele oktobra štartala v Ameriki.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Konec filma Zbornica

Sredini filmi na TV SLO 1 so dobro izbrani. Tudi zadnji, Zbornica. Toda konca ne razumem. Če je kdo iz uredništva pripravljen pojasniti, pa tudi kakšen gledalec je dobrodošel z razlago.

Marjana iz Ljubljane

Zbornica. FOTO: TVS

Vikend odgovarja

Pozor – ta odgovor razkriva konec filma Zbornica.

Konec filma je namenoma dvoumen. Ne ponudi preprostega odgovora, kdo je kradel iz zbornice, ampak pokaže, kako se zaradi iskanja krivca začne rušiti celoten šolski sistem. Učiteljica Carla Nowak želi ravnati pravično, zato po tatvinah v šoli sama začne iskati odgovornega. A s skrivnim snemanjem v zbornici tudi sama prestopi etične meje. Z njim sicer dobi posnetek, ki kaže na mamo učenca Oskarja Kuhna, vendar dokaz ni povsem jasen. Kljub temu sproži postopke, posledice pa najbolj prizadenejo prav Oskarja.

Fant, ki je prikazan kot občutljiv in inteligenten otrok, se počuti izdanega. V zaključku ukrade Carlin prenosnik, jo napade in ga nato vrže v reko ter uniči dokaz, ki je sprožil ves konflikt. Ko pride policija, ga odpeljejo iz šole. Posebej pomenljiv je prizor, ko pred tem mirno rešuje Rubikovo kocko, ki mu jo je dala Carla. Film ga ne pokaže kot nasilneža, ampak kot nekoga, ki se je znašel v položaju, ki ga ni več obvladal.

Film ne pove, kdo ima prav. Carla je želela pravičnost, a je pri tem prestopila mejo in povzročila nov konflikt. Na koncu nihče ne zmaga: tatvine ostanejo nerazjasnjene, šola pa ostane razdeljena. Prav v tem je moč konca, saj gledalca pusti z vprašanjem, ali lahko pravičnost dosežemo, ne da bi pri tem prizadeli druge.