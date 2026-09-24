Draga televizija, kaj je to »bombshell« na Otoku ljubezni Adria?

Pop TV

Spremljam Otok ljubezni Adria in imam nekaj vprašanj glede oddaje in spremljevalne aplikacije.

V oddaji se uporabljajo izrazi, kot so »bombshell«, »OG« in »recoupling«, ne da bi bilo vedno jasno razloženo, kaj pomenijo. Ali nameravate osnovne izraze in pravila bolj jasno pojasnjevati tudi gledalcem, ki formata ne poznajo iz tujih različic?

Pred začetkom oddaje je bilo poudarjeno tudi, da bo javnost prek aplikacije lahko vplivala na pare, zmenke in izločitve, za zdaj pa je bilo glasovanj malo. Kako pogosto bodo potekala, na kaj bodo gledalci lahko vplivali in kako dolgo bodo odprta?

Kako bodo uporabniki pravočasno obveščeni o novih glasovanjih? Ali bodo na voljo posebna potisna obvestila? To je pomembno tudi za naročnike z dodatnimi glasovi, saj ti ne koristijo veliko, če uporabnik glasovanje zamudi.

Matej po elektronski pošti

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Pop TV odgovarja

Pri oddaji Otok ljubezni Adria poskušamo večino izrazov izvirnega formata prevesti v slovenščino, nekatere pa smo zaradi prepoznavnosti formata ohranili v izvirniku, vendar jih v spremljajočih vsebinah vedno poskušamo tudi pojasniti. Tako smo ob prihodu prvih treh »bombshellov« na 24ur.com objavili članke, v katerih smo razložili, da gre za novega tekmovalca ali tekmovalko, ki nepričakovano vstopi v vilo in lahko premeša obstoječe pare. Podobnih pojasnil bo še več.

Tudi glasovanj bo v nadaljevanju več. Kako pogosto bodo potekala in koliko časa bodo odprta, bo odvisno od dogajanja v vili in vrste glasovanja. Uporabniki aplikacije bodo o vsakem glasovanju pravočasno obveščeni s potisnim sporočilom – tako ob začetku kot ob koncu glasovanja. Zato je pomembno, da imate za aplikacijo na telefonu omogočena obvestila.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Pop TV

Zanima me predvajanje resničnostnega šova Otok ljubezni Adria. Pop TV oddajo aktivno promovira, vendar je bila na televiziji 13. septembra 2026 predvajana le prva epizoda, nove pa so medtem že na voljo na Voyo. Zakaj oddaje kljub promociji ni v televizijskem programu in kdaj jo bodo lahko spremljali tudi gledalci, ki niso uporabniki Voya?

Daša po elektronski pošti

Tekmovalci šova Otok ljubezni Adria. FOTO: Pop TV

Pop TV odgovarja

Veseli nas, da je Otok ljubezni Adria med gledalci tako priljubljen. Uporabniki Voya lahko nove epizode na Voyu spremljajo od nedelje do petka ob 20.00, na Pop TV pa je oddaja na sporedu od srede do ponedeljka zvečer, po oddaji 24UR zvečer oziroma po vikend filmu.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Planet TV

Kdaj se na ekrane vrača oddaja Riba, raca, rak z novo sezono?

Mija po elektronski pošti

Jure Sešek. FOTO: Planet TV

Planet TV odgovarja

Nove sezone oddaje Riba, raca, rak trenutno nimamo v načrtu. Se pa trenutno od ponedeljka do petka ob 19. uri na Planetu vrtijo ponovitve zadnje sezone.

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TV Slovenija

Slovenski odbojkarji na Evropskem prvenstvu. FOTO: Luca Del Prete

Z veseljem gledam odbojko in bi pohvalil vaše spremljanje evropskega prvenstva. Tudi studio s Sašo Jerkovićem, čeprav manj bombastičen kot prej nogometni, je vsebinsko zanimiv. Komentiranje tekem se mi zdi prijetno, strokovno mnenje prinaša dodano vrednost. Upam na še čim daljšo pot Slovencev na prvenstvu.

Milan iz Celja