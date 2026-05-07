  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Draga televizija, zakaj Glasovi Palestine namesto Evrovizije? Ne, hvala za tako budnico!

    Bralce tokrat zanima, zakaj ne bo Pesmi Evrovizije na TVS in kje se jo da videti. Nekateri pogrešajo balkanske serije, drugi pa niso bili zadovoljni s prvomajsko budnico.
    Voditelja letošnje Pesmi Evrovizije bosta avstrijska pevka in voditeljica Victoria Swarovski ter avstrijski igralec in komik Michael Ostrowski. FOTO: Eurovision
    Galerija
    Voditelja letošnje Pesmi Evrovizije bosta avstrijska pevka in voditeljica Victoria Swarovski ter avstrijski igralec in komik Michael Ostrowski. FOTO: Eurovision
    V. K.
    7. 5. 2026 | 07:30
    3:50
    A+A-

    Pesem Evrovizije

    Na družabnih omrežjih sem zasledila, da letos na TVS ne boste predvajali Pesmi Evrovizije. Zanima me, zakaj boste predvajali Glasove Palestine namesto Evrovizije. In kje si jo lahko ogledam, ker ta izbor spremljam že dolgo.

    Zoja iz Celja

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.si

    Televizija Slovenija odgovarja

    »Na Televiziji Slovenija smo odločitev o nesodelovanju na letošnjem evrovizijskem izboru sprejeli odgovorno in premišljeno, ob zavedanju širšega družbenega in mednarodnega konteksta. Nismo želeli, da bi umik iz evrovizijskega projekta nadomestili z zabavnim, vsebinsko razvrednotenim programom, saj to ne bi imelo pravega smisla. V tem obdobju bomo predvajali skrbno izbrane dokumentarne in igrane vsebine, ki osvetljujejo razmere v bližnjevzhodni regiji ter širši družbeni kontekst. Gledalcem smo želeli omogočiti boljši vpogled v realnost – in ta realnost je nova ofenziva na Gazo, vsakodnevni napadi na Libanon in vojna z Iranom. Želimo si, da bi ljudje začutili in prepoznali, da je bil umik z letošnjega evrovizijskega izbora zelo odgovorna in človeška odločitev.«

    Ksenija Horvat, direktorica Televizije Slovenija

    Vikend odgovarja

    Oba polfinalna izbora in finale Pesmi Evrovizije si bo mogoče ogledati na HTV 1.

     

    Pop TV

    Zelo rad na Voyu gledam balkanske nadaljevanke. V zadnjih letih je teh serij vse manj in manj. V zadnjem obdobju sem gledal seriji Kalkanski krogi in Na robu pameti. Obe sta dobesedno izginili prek noči. Nekatere serije so na Voyu že nekaj let, na primer Besa, Toma, Morilci mojega očeta, ki so jih ljubitelji balkanskih serij zagotovo že pogledali. Zato mi ni jasno, zakaj so nekatere serije na voljo več let, druge pa le kratek rok. Poleg tega v zadnjem času ni bila dodana nobena nova serija. Naročnina ni tako nizka, tako da upam, da bo vsebina serij malo bolj bogata.

    Denis po elektronski pošti

    Morilci mojega očeta. FOTO: Pro Plus
    Morilci mojega očeta. FOTO: Pro Plus

    Pop TV odgovarja

    Veseli nas, da radi spremljate balkanske serije na Voyu, zato si prizadevamo, da uporabnikom ves čas ponudimo tudi nove vsebine. Aprila smo dodali serijo Komar, v začetku leta pa serijo Čas smrti. Že maja prihajata tudi prva in druga sezona serije Kotlina. Razpoložljivost posameznih serij je sicer odvisna od licenčnih pravic, ki se med naslovi razlikujejo.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

     

    Televiziji Slovenija

    Prvomajska budnica na TVS
    Prvomajska budnica na TVS

    Pričakovali smo veliko, veselo in praznično prvomajsko budnico v živo, dobili pa tako rekoč nič! Namesto vzhičene godbeniške glasbe v živo smo predvsem poslušali govorjenje in gledali arhivske posnetke. Za povrhu se je vsebina pogovora v večini še enkrat ponovila takoj v začetku oddaje Dobro jutro ...

    Jaka iz Tržiča

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kdo je odločil, da ne gremo na Evrovizijo? Je razlog res Izrael?

    Bralce zanima, kdo je sprejel odločitev, da Slovenije ne bo na Pesmi Evrovizije. Vikendu se zdijo datumi malo sumljivi. Pogrešajo Eurojackpot in se veselijo Jureta.
    15. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, bo Metod Trobec dobil 2. sezono? Bravo, Jure Godler!

    Bralce zanima, ali si lahko obetajo še eno sezono Pošasti za železno zaveso, hvalijo Jureta Godlerja in se čudijo Knjigi o džungli.
    1. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Maja Hrvatin: Zgodba o velikem športniku in vseh njegovih družinah

    Maja prihaja na TVS dokumentarni film o vrhunskem slovenskem hokejistu Anžetu Kopitarju, pod katerega se podpisuje športna novinarka Maja Hrvatin. Zaupala nam je, kako je potekalo snemanje, kako blizu je ekipo spustil Anže in ali jo je kaj posebej presenetilo.
    25. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Hudičevka s prvega mesta izrinila Michaela

    Nadaljevanje filma Hudičevka v Pradi je postalo najbolj gledan film vikenda.
    5. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

    Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
    Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pesticidi v hrani

    Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

    Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Ljubljana

    Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

    Ženska z osumljencem ni v partnerskem razmerju, po podatkih policistov motiv napada nanjo še ni pojasnjen.
    6. 5. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Prišli, vstopili in se odpeljali: zakaj je vlak prava izbira (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendDraga televizijapismapisma bralcevEvrovizijaGlasovi Palestine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Domnevno Epsteinovo pismo: Mesece so me preiskovali - NIČ NISO NAŠLI!!!

    Tartaglione, ki naj bi papir našel v stripu v celici, je obstoj sporočila naznanil novinarjem New York Timesa, časopis pa je nato od sodišča zahteval objavo.
    7. 5. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Enrique: Biti nad 100 odstotki je zelo nevarno, Kompany pa o sodnikih

    PSG je po preboju v finale poudarjal disciplino in mirnost, Bayern se je po izpadu vračal k zamujenim trenutkom in sodniškim odločitvam.
    Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Brezpilotni letalniki

    Ruska drona strmoglavila v članico Nata, ljudi pozvali, naj ostanejo doma

    Oblasti prebivalce ob meji z Rusijo pozivajo, naj ostanejo v zaprtih prostorih; v Rezeknah danes zaprte tudi šole
    7. 5. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, zakaj Glasovi Palestine namesto Evrovizije? Ne, hvala za tako budnico!

    Bralce tokrat zanima, zakaj ne bo Pesmi Evrovizije na TVS in kje se jo da videti. Nekateri pogrešajo balkanske serije, drugi pa niso bili zadovoljni s prvomajsko budnico.
    7. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pogovori pri predsedniku DZ

    Težava tega mandata je, da ni jasno, kam se pozicionira stranka Resnica

    Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora. Oči so uprte v Resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah.
    7. 5. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Brezpilotni letalniki

    Ruska drona strmoglavila v članico Nata, ljudi pozvali, naj ostanejo doma

    Oblasti prebivalce ob meji z Rusijo pozivajo, naj ostanejo v zaprtih prostorih; v Rezeknah danes zaprte tudi šole
    7. 5. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, zakaj Glasovi Palestine namesto Evrovizije? Ne, hvala za tako budnico!

    Bralce tokrat zanima, zakaj ne bo Pesmi Evrovizije na TVS in kje se jo da videti. Nekateri pogrešajo balkanske serije, drugi pa niso bili zadovoljni s prvomajsko budnico.
    7. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pogovori pri predsedniku DZ

    Težava tega mandata je, da ni jasno, kam se pozicionira stranka Resnica

    Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora. Oči so uprte v Resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah.
    7. 5. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Avgustovski zvočni portreti usode

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo