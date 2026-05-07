Draga televizija, zakaj Glasovi Palestine namesto Evrovizije? Ne, hvala za tako budnico!

Pesem Evrovizije

Na družabnih omrežjih sem zasledila, da letos na TVS ne boste predvajali Pesmi Evrovizije. Zanima me, zakaj boste predvajali Glasove Palestine namesto Evrovizije. In kje si jo lahko ogledam, ker ta izbor spremljam že dolgo.

Zoja iz Celja

Televizija Slovenija odgovarja

»Na Televiziji Slovenija smo odločitev o nesodelovanju na letošnjem evrovizijskem izboru sprejeli odgovorno in premišljeno, ob zavedanju širšega družbenega in mednarodnega konteksta. Nismo želeli, da bi umik iz evrovizijskega projekta nadomestili z zabavnim, vsebinsko razvrednotenim programom, saj to ne bi imelo pravega smisla. V tem obdobju bomo predvajali skrbno izbrane dokumentarne in igrane vsebine, ki osvetljujejo razmere v bližnjevzhodni regiji ter širši družbeni kontekst. Gledalcem smo želeli omogočiti boljši vpogled v realnost – in ta realnost je nova ofenziva na Gazo, vsakodnevni napadi na Libanon in vojna z Iranom. Želimo si, da bi ljudje začutili in prepoznali, da je bil umik z letošnjega evrovizijskega izbora zelo odgovorna in človeška odločitev.«

Ksenija Horvat, direktorica Televizije Slovenija

Vikend odgovarja

Oba polfinalna izbora in finale Pesmi Evrovizije si bo mogoče ogledati na HTV 1.

Pop TV

Zelo rad na Voyu gledam balkanske nadaljevanke. V zadnjih letih je teh serij vse manj in manj. V zadnjem obdobju sem gledal seriji Kalkanski krogi in Na robu pameti. Obe sta dobesedno izginili prek noči. Nekatere serije so na Voyu že nekaj let, na primer Besa, Toma, Morilci mojega očeta, ki so jih ljubitelji balkanskih serij zagotovo že pogledali. Zato mi ni jasno, zakaj so nekatere serije na voljo več let, druge pa le kratek rok. Poleg tega v zadnjem času ni bila dodana nobena nova serija. Naročnina ni tako nizka, tako da upam, da bo vsebina serij malo bolj bogata.

Denis po elektronski pošti

Morilci mojega očeta. FOTO: Pro Plus

Pop TV odgovarja

Veseli nas, da radi spremljate balkanske serije na Voyu, zato si prizadevamo, da uporabnikom ves čas ponudimo tudi nove vsebine. Aprila smo dodali serijo Komar, v začetku leta pa serijo Čas smrti. Že maja prihajata tudi prva in druga sezona serije Kotlina. Razpoložljivost posameznih serij je sicer odvisna od licenčnih pravic, ki se med naslovi razlikujejo.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Prvomajska budnica na TVS

Pričakovali smo veliko, veselo in praznično prvomajsko budnico v živo, dobili pa tako rekoč nič! Namesto vzhičene godbeniške glasbe v živo smo predvsem poslušali govorjenje in gledali arhivske posnetke. Za povrhu se je vsebina pogovora v večini še enkrat ponovila takoj v začetku oddaje Dobro jutro ...

Jaka iz Tržiča