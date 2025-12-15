Draga televizija, kdo je odločil, da ne gremo na Evrovizijo? Je razlog res Izrael?

Televiziji Slovenija

Kdo konkretno je sprejel odločitev, da Slovenija ne bo tekmovala na Evroviziji, če bo tam tudi Izrael, in zakaj je bila sprejeta odločitev, da potem ne bi prireditve niti predvajali?

Mija po elektronski pošti

Imate vprašanje? Mnenje?​ Pišite na: vikend@delo.si

Televizija Slovenija odgovarja

Odločitev je nastala v okviru priprave programsko-produkcijskega in poslovnega načrta za leto 2026. To je dokument, v katerem RTV Slovenija vsako leto načrtuje celoten program – od športnih prenosov do oddaj, filmov in tudi izbora za Pesem Evrovizije. Pri tem upoštevamo uredniške presoje, programske prioritete in dolgoročne usmeritve zavoda.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Vikend dodaja

V luči tega odgovora se zdijo novice o tem, da Slovenija bojkotira Pesem Evrovizije zaradi udeležbe Izraela, nenavadne, glede na to, da je bil osnutek programsko-produkcijskega načrta za 2026, v katerem Ema in Pesem Evrovizije nista predvideni, objavljen 26. novembra, potrditev udeležbe Izraela pa je bila objavljena 4. decembra.

Kje je Eurojackpot?

Zakaj ob petkih ne predvajate več žrebanja Eurojackpota? Že prej nisem bil navdušen nad poznimi urami, zdaj ga pa sploh ni. Zakaj ga ni več in ali boste še kdaj predvajali?

Eurojackpot samo še na spletu. FOTO: Loterija Slovenije

Franc iz Velesovega

Vikend odgovarja

Z Loterije Slovenija so nam odgovorili: »Po uvedbi žrebanja igre Eurojackpot dvakrat na teden ter najnovejših tehnoloških posodobitvah smo bili med redkimi prireditelji, ki so žrebanja prenašali tudi na televiziji. Ker so televizijski prenosi zahtevali obsežno logistiko in organizacijo tako na mednarodni kot lokalni ravni, smo jih z namenom optimizacije poslovanja preselili na splet. Posnetki žrebanj Eurojackpota so vam tako od 4. novembra 2025 na voljo na spletu – dostopni so na uradnem youtube kanalu Loterije Slovenije, v zavihku Eurojackpot žrebanja.«

Televiziji Slovenija

Jure Košir po novem komentira alpsko smučanje. FOTO: Dejan Javornik

Zelo mi je všeč Jure Košir kot strokovni komentator alpskega smučanja, odlično opazuje, kaj se dogaja na progi, in nam to pove, še preden to pokaže vmesni čas, je strokoven, a hkrati govori razumljivo. Super! Na tekmah bi ga rada slišala čim večkrat.

Kaja po elektronski pošti