Draga televizija, zakaj ste zatemnili polfinale Evrovizije? Boste tudi finale?

Zatemnitev prenosa Pesmi Evrovizije

Slovenski kabelski operaterji so zatemnili TV-program HRT 1 v času prenosov Pesmi Evrovizije, če se ne motim, prvič? Pri mojem kabelskem operaterju T-2 mi niso znali povedati, kdo je zatemnitev zahteval, ampak meni se zdi čudno, da bi to zahteval HRT, se mi pa zdi zelo mogoče, da je to zahtevala RTV Slovenija, ki letos prvič po lastni odločitvi ne sodeluje.

Peter po elektronski pošti

Vikend odgovarja

V torek, 12. maja, si je bilo mogoče pri operaterju T-2 na HTV 1 ogledati prenos Pesmi Evrovizije, pozneje na zamik pa več ne, bil je zatemnjen. Prav tako so na spletni strani objavili, da bosta zatemnjena drugi polfinalni izbor in finale.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija nam je sporočila, da RTV Slovenija ni zahtevala zatemnitve prenosa Pesmi Evrovizije na programih drugih izdajateljev, vključno s HRT, s T-2 pa smo dobili odgovor: »Ker smo od izdajatelja programa, Hrvaške radiotelevizije, prejeli zahtevo za zatemnitev programa v času polfinala in finala Evrovizije, RTV Slovenija pa dogodka ne prenaša, si finala na T-2 tv ne bo mogoče ogledati.« No, če bi si na T-2 vseeno želeli ogledati prvi polfinalni Pesem Evrovizije in imate možnost ogleda za nazaj, ga boste našli na ORF 1.

Televiziji Slovenija

Danes, 1. maja, ob 11.44 so podatki za vreme od 2.42. Športna stran z izidi nočnih tekem NBA je prazna. Zakaj? To se zgodi večkrat. Poleg tega ni teleteksta z vsebino oddaj Tednik, Marcel, O živalih in ljudeh, Nedeljsko popoldne ... Zanima me, kakšne teme bodo v oddajah, kdo so gostje, in na podlagi tega se odločim, ali bom gledala določeno oddajo.

Poleg tega se oddaje ponovijo dvakrat ali trikrat. Predvajajo se stari posnetki športnih tekmovanj, da se z njimi zapolni program. Kar veliko plačujemo za televizijo in smo tudi taki ljudje, ki čas preživljamo večinoma doma in nam je televizija edina zabava.

Marta po elektronski pošti

Teletekst TVS

Televizija Slovenija odgovarja

Vremenski podatki na teletekstu se samodejno prenašajo iz podatkov Agencije RS za okolje, zato lahko občasno pride do zamika pri osveževanju. Tudi športne strani se redno posodabljajo ves dan. Opisi oddaj na teletekstu se prenašajo iz programskega sporeda na spletni strani RTV Slovenija, pri posameznih oddajah opisi niso vedno na voljo.

Kar zadeva ponovitve oddaj, na TV Slovenija postopno povečujemo delež premiernih vsebin, trend rasti se kaže tudi v zadnjih letih. Prizadevali si bomo, da bi gledalcem tudi v prihodnje ponudili čim več novih vsebin, vendar je število premier odvisno tudi od finančnih sredstev, sploh ko gre za plačilo pravic (tuji programi, športni prenosi, letos imamo dva velika športna dogodka – zimske OI in SP v nogometu). Pester izbor vsebin je sicer na voljo tudi v aplikaciji RTV 365.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pop TV

Pišem v imenu stare mame. Zanima jo, ali boste v prihodnosti mogoče predvajali nadaljevanko Moja boš ali Ko zadiši ljubezen.

Kristjan po elektronski pošti

Ko zadiši ljubezen. FOTO: Pop TV

Pop TV odgovarja

Ponovitvi serij Moja boš in Ko zadiši ljubezen trenutno nista načrtovani. Je pa serija Ko zadiši ljubezen na voljo na Voyu, kjer si lahko ljubitelji turških serij ogledajo tudi priljubljene naslove, kot so Jutranja ptica, Materina ljubezen, Lepotica in zver, Mama, Naj zasije sreča in številne druge.

Odnosi z javnostmi Pop TV