Draga televizija, kam je izginil predsednik vlade? Kdaj se vračata Takšno je življenje in Nemirna kri?

V Vikendu številka 1727 sta bila za ponedeljek, 5. januar­ja 2026, na TV SLO 1 napovedana Pogovor s predsednikom vlade in Pogovor z opozicijo, dejansko pa je bil na programu Tednik. Kaj se dogaja?

Spored za tiskane medije smo oddajali še v času organizacijskih usklajevanj z deležniki, zato je v programu TV SLO 1 prišlo do razhajanja med napovedanim in dejanskim predvajanjem. Napovedana vsebina – Pogovor s predsednikom vlade in Pogovor z opozicijo – bo na sporedu v ponedeljek, 12. januarja 2026. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Kdaj se vračata seriji Takšno je življenje in Nemirna kri?

Takšno je življenje. FOTO: TVS

Nadaljevanka Takšno je življenje se na TV-zaslone vrača kmalu. V tem času je na krajšem premoru zaradi posebnih programskih poudarkov, med katerimi bomo od 10. januarja ob sobotah ob 20. uri na TV SLO 1 z oddajami Vse naše igre gledalce vpeljali v olimpijsko vzdušje pred zimskimi olimpijskimi igrami Cortina Milano 2026. Med premorom bodo gledalci lahko ob ponovitvah jesenskih delov nadaljevanke, ki bodo od 14. januarja na sporedu pred Poročili ob petih, osvežili spomin ali pa si ogledali dele, ki so jih morda zamudili. Novi deli Takšno je življenje sledijo kmalu zatem.

Nemirna kri. FOTO: Pop TV

Druga sezona serije Nemirna kri se vrne kmalu.

Divja Slovenija. FOTO: TVS

Pohvalila bi vas za predvajanje čudovite oddaje Divja Slovenija, ki je bila na sporedu na praznik naše države, 26. decembra 2025.

