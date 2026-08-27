Draga televizija, kaj je s serijo Poldark? Obstajajo tudi knjige v slovenščini?

Knjižna predloga za serijo Poldark. FOTO: Press

Knjižna saga Poldark

Odlična zgodovinska knjižna saga Poldark, ki jo je napisal britanski pisatelj Winston Graham, obsega 12 romanov. Zgodba spremlja življenje Rossa Poldarka in njegove družine. V slovenščino naj bi bila v celoti prevedena le prva knjiga (izšla pri založbi Učila International pod na­slovom Ross Poldark: Roman o Corn­wallu, 1783–1787), medtem ko so druge dostopne v izvirnem angleškem jeziku. Ali je morda v načrtu prevod drugih knjig v slovenski jezik?

Maja iz Ljubljane

Založba Učila odgovarja

Pri založbi Učila (in tudi pri nobeni drugi v Sloveniji, vir Cobiss) ni izšla nobena knjiga iz serije Poldark. Trenutno tega tudi nimamo v načrtu.

Mojca Benedičič, direktorica založništva

Nadaljevanka Poldark

Na programu Planet TV se je končala nadaljevanka Poldark. Ali je mogoče posneto tudi nadaljevanje in ali ga boste predvajali?

Slavi po elektronski pošti

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Planet TV odgovarja

Res je. Pretekli teden se je končalo predvajanje serije Poldark. Smo pa odkupili in predvajali vse dele, ki so bili doslej posneti.

Odnosi z javnostmi Planet TV

Vikend dodaja

Da, na Planet TV so predvajali vseh pet posnetih sezon, vsaka je imela osem delov. Nadal­jevanko so sicer prenehali snemati leta 2019, v seriji so priredili prvih sedem romanov od dvanajstih, kolikor jih je napisanih.

Televiziji Slovenija

Cvetje v jeseni, 1973. FOTO TVS

Vse pohvale, ker ste se na toliko različnih načinov hitro in kakovostno poklonili spominu na igralko Mileno Zupančič. Prva novica v večernem Dnevniku (pravilna ocena novice dneva, bravo!), portreti, film, nadaljevanka, intervjuji ... RTV SLO je spet pokazala, zakaj je javna televizija tako pomembna!

Neža po elektronski pošti

National Geographicu

Popmpeji s Tomom Hillestonom. FOTO: National Geographic

Všeč mi je bila miniserija Pompeji s Tomom Hiddlestonom. Ravno prava kombinacija zgodovine, znanosti in malo bolj sodobnega pristopa k temi. Pohvalno.

Tine po elektronski pošti