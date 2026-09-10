Draga televizija, zakaj ne moremo preskočiti oglasov na Pop TV? Kako izbirate sodelujoče za 7 minut do zmenka?

Pop TV

Zakaj Pro Plus pri ogledu oddaj za nazaj na Pop TV, Kanalu A, Kinu, Briu in Otu onemogoča preskakovanje oglasov in je to mogoče šele po treh dneh? Ravno zato, da gledamo oddaje takrat, ko imamo čas in preskakujemo oglase, plačujemo drago naročnino pri distributerjih, zdaj pa Pro plus to onemogoča. Že do zdaj je bilo pri mnogih oddajah pri ogledu za nazaj nekaj sekund oglasov, ki jih ni bilo mogoče preskočiti, zdaj pa so oglasi dolgi tudi več kot osem minut. Menim, da se tem odvračajo gledalce in jih bodo veliko izgubili.

Slavka po elektronski pošti

Pop TV

Zanima me, kako ste določili nova pravila za ogled za nazaj. Zakaj oglasov ne moremo preskočiti ravno prve tri dni? Ste 72-urno obdobje določili sami ali v dogovoru z operaterji?

Mina po elektronski pošti

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Pop TV odgovarja

Oglaševalski prihodki nam omogočajo produkcijo serij, kvizov, šovov in športnih prenosov. Ker je zanimanje za vsebine največje v prvih treh dneh po predvajanju, ogled za nazaj izenačujemo z gledanjem v živo, pri katerem oglasov ni mogoče preskočiti. Medtem ko so nekateri tuji programi ogled za nazaj že onemogočili, smo se odločili, da ga ohranimo, a obenem poiščemo čim boljši kompromis za vse. Ogled za nazaj tako ostaja na voljo do sedem dni po predvajanju kot doslej.

Odnosi z javnostmi POP TV

Planet TV

Zanima me, kako v oddaji 7 minut do zmenka izberete pare, ki se dogovarjajo za morebitni zmenek. Ali že vnaprej izberete takšne, za katere menite, da bi se odločili za zmenek, ali je izbira naključna?

Milan po elektronski pošti

7 minut do zmenka. FOTO Planet TV

Planet TV odgovarja

Pare sestavljamo predvsem glede na starost, zanimanja in želje, ki jih kandidati izrazijo ob prijavi. Pri tem upoštevamo tudi njihovo osebnost in predstave o tem, kakšnega partnerja si želijo spoznati. Seveda pa popolnega recepta za ujemanje ni – prav zato je zanimivo spremljati, ali se bo med dvema, za katera menimo, da bi se lahko ujela, v sedmih minutah razvila prava kemija.

Odnosi z javnostmi Planet TV

Televiziji Slovenija

FOTO: Shutterstock

Navajena sem, da gledam in poslušam Dnevnik. Dobro razumem napovedovalce, večine reporterjev, ki se oglašajo s terena, pa ne. Govorijo zelo hitro. Domnevam, da je večina rednih poslušalcev Dnevnika, starih čez petdeset, tudi slabo razume prehitro govorjenje. Rešitev se mi zdi preprosta. Manj besed v minuti.

Polona po elektronski pošti