Draga televizija, kje je film o Prešernu? Zakaj trupla nimajo opozorila?

Zakaj ne predvajate filma o Prešernu? Ali nadaljevanke?

Milan po elektronski pošti

RTV Slovenija je praznični konec tedna obeležila s posebnim, vsebinsko pestrim kulturnim programom, namenjenim živim dogodkom in bogati slovenski kulturni ustvarjalnosti. Na predvečer praznika smo na TV SLO 1 neposredno prenašali osrednjo državno proslavo s podelitvijo Prešernovih nagrad, sledila je posebna oddaja v živo Prešerno po Prešernu ter oddaja Portreti Prešernovih nagrajencev.

Tudi Prešernov dan je bil programsko izrazito zaznamovan s kulturo. Med drugim smo predvajali posebno oddajo Kultura: Prešernov dan, premierni dokumentarni film Kako se vstane – štiri pripovedi ter premierni delček koncerta Janez Dovč & Sounds of Slovenia (Lili Novy: Ogenj). Na filmsko umetnost smo spomnili s slovensko klasiko Vesna, v osrednjem večernem terminu pa gledalcem ponudili slovenski družinski igrani film Tartinijev ključ. Oddajo Debate z Bergantom smo posvetili razpravi o prihodnosti slovenščine, v oddaji Intervju pa gostili pesnika, pisatelja, dramatika, igralca in prevajalca Andreja Rozmana Rozo.

S takšno programsko zasnovo smo ves praznični konec tedna kulturo postavljali v ospredje – kot živ, raznolik in večplasten prostor, ki nas povezuje in spodbuja razmislek o njenem pomenu in prihodnosti.

Ali boste še predvajali seriji Gorski zdravnik in Gorski reševalci?

Domen po elektronski pošti

Obe seriji bomo še predvajali, o točnem terminu pa vas bomo pravočasno obvestili. V tem času uživajte v naši preostali ponudbi, zadnji dve sezoni Gorskega zdravnika sta na voljo na Voyu, prav tako kot seriji podobnega žanra, Pomladno upanje in V osrčju planin.

Žal sem zamudila posnetek odličnega novembrskega koncerta Prifarcev. Zanima me, ali ga TVS mogoče namerava znova predvajati.

Breda po elektronski pošti

Posnetek koncerta Prifarskih muzikantov bomo predvajali v nedeljskem popoldanskem terminu konec februarja, sicer pa je koncert z naslovom Koncert Prifarcev s prijatelji: Stu ledi nej pride notr na voljo v aplikaciji RTV 365.

V torek sem gledal potopisno serijo OdBita pot, ki jo rad pogledam. Tokrat je bilo dokaj nazorno prikazano sežiganje pokojnikov ob reki Ganges v Indiji, sama serija pa ni označena z nobenim opozorilom o primernosti ogleda za otroke, ki jih tako pogosto vidimo pri drugih oddajah, celo pri dokumentarnih oddajah o živalih in rastlinah, kjer se mi zdi, da so odveč. Včasih me (ne)logika tistih znakov v kotu kar malo razjezi.

Sebastijan po elektronski pošti