Draga televizija, je to res Larin dom? Kdo pospravi za njimi?

Planet TV

Koliko časa trajajo priprave na snemanje oddaje Pri nas doma? Je to res Larin dom? Kdo pospravi za ekipo?

Joži iz Kranja

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Planet TV odgovarja

Tako odgovarja voditeljica Lara Medved: »Vsi mislijo, da samo odprem vrata, skuham kavo in rečem: ‘No, fantje, snemamo!’ Resnica je malo drugačna. Vsa snemanja potekajo ob nedel­jah, ko Modrijani nimajo nastopa, saj so njihovi tonski tehniki nepogrešljiv del ekipe oddaje. Včasih pridejo kar naravnost z nastopa do najinega doma, kjer se ob 6. uri zjutraj zbere celotna ekipa in ostane tam do 20. ure. V tem času posnamemo dve oddaji, v hiši pa se tisti dan zamenja vsaj 60 ljudi. Če se včasih zdi, da je dnevna soba polna izjemnih glasbenikov, je zadaj še vsaj pet snemalcev, tašča Vida in tast Peter Švab, ki skrbita za goste, Matej Zalar in Tadej Mihelič, ki skrbita za ton, Tina Bavec - Barvish v maski in moj Blaž, ki ponavadi po dveh urah spanja skrbi predvsem, da se vsi dobro počutijo, in je na koncu tisti, ki vse pospravi in pomije. Ne smem pozabiti še na psa Blažka in muco Lili. (smeh) Brez tako izjemne ekipe si res ne predstavljam, da bi vse tako izpeljali, seveda pa se moram zahvaliti tudi svoji družini, ki v tem času pazi na otroka. Moji živijo le nekaj minut stran, tako da nas vmes pridejo večkrat pozdravit. V novi sezoni, ki že jeseni prihaja na male ekrane, se bosta pridružila še dva nova stalna člana, ki naj za zdaj ostaneta skrivnost, zagotovo pa bo to res lepa popestritev oddaje. Hvaležna sem za vse vas, ki nas gledate in podpirate slovensko glasbo, ki se poje in igra v živo, Pri nas doma.«

Pop TV

Naprošam vas, če lahko spet vprašate Pop TV, kdaj bomo lahko videli dve oddaji Na žaru s Petrom Prevcem in Modrijani, kajti od takrat, ko ste jih to nazadnje vprašali in so vam rekli »kmalu«, so minili že skoraj trije meseci. Morda jih je treba spomniti, da bi si jih gledalci radi ogledali še letos.

Marko po elektronski pošti

Lado Bizovičar in Peter Prevc. FOTO: Pop TV

Pop TV odgovarja

Točen termin predvajanja bomo sporočili takoj, ko bo dokončno potrjen in uvrščen v programsko shemo. Do takrat si lahko na Voyu kadarkoli ogledate vse pretekle oddaje Na žaru z Magnificom, Jonasom, Borutom Pahorjem, Janom Plestenjakom in drugimi.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Televiziji Slovenija

Vse čestitke za predvajanje ciklusa filmov o Palestini! Nekoč ste predvajali tudi črno-bele posnetke gledaliških predstav dram in komedij z igralci, kot je bil Stane Sever itd. Ali je mogoče to ponoviti?

Ranko po elektronski pošti

Krst pri Savici

Televizija Slovenija odgovarja

Hvala za vaš predlog. Ponovno predvajanje arhivskih gledaliških posnetkov je odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od urejenosti avtorskih in sorodnih pravic.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija