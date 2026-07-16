Draga televizija, zakaj nas morite z reklamami? Kje so Ana: Kri ni voda, Smrt v raju in Vrnitev iz raja?

Planet TV, Star, Voyo

Na Planetu se je iztekla prva sezona serije Ana: Kri ni voda. Kot sem zasledila, naj bi bili posneti še druga in tretja. Ali ju bomo videli in kdaj?

Ali se bo na programu Star nadaljevala serija Smrt v raju, ki se je tudi prekinila? Kaj je z drugo serijo Vrnitev iz raja?

Zakaj na Voyu ni mogoče videti prve sezone serije Botri?

Maja iz Ljubljane

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Planet TV odgovarja

V naši knjižnici že imamo tudi drugo sezono serije Ana: Kri ni voda, vendar še ni točno znano, kdaj jo bomo predvajali. Zagotovo ne čez poletje. Bomo pa gledalce pravočasno obvestili o začetku predvajanja, zato naj nas spremljajo.

Odnosi z javnostmi Planet TV

Vrnitev iz raja. FOTO: Star

Star programi odgovarjajo

15. sezona serije Smrt v raju se je iztekla konec junija. Avgusta bomo predvajali ponovitve prejšnjih sezon. Za 16. sezono še nimamo potrditve. Vrnitev iz raja trenutno predvajamo s premiero nove epizode vsak četrtek ob 22. uri.

Odnosi z javnostmi Star

Botri. FOTO: Pop TV

POP TV odgovarja

Prva sezona serije Botri trenutno ni več na voljo na Voyu, saj je zanjo potekla licenca za predvajanje. Gledalci si lahko na Voyu še vedno ogledajo preostale sezone serije, od ponedeljka do petka pa jih na Pop TV čakajo tudi nove dogodivščine njihovih priljubljenih likov.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Pop TV

Na zadnji sprint dirki formule ena smo od 17 krogov videli samo 13 krogov, med štirimi pa ste predvajali reklame. Zakaj nas toliko morite s temi reklamami?

Roman po elektronski pošti

Formula 1. FOTO: Kanal A

Pop TV odgovarja

Prizadevamo si, da bi gledalci lahko spremljali čim več dogajanja na stezi, zato oglase med prenosi formule 1 umeščamo tako, da čim manj posegajo v ključne trenutke dirke. Pri načrtovanju prihodnjih prenosov bomo upoštevali vaše pripombe in še naprej skrbeli, da bo ogled dirk za gledalce čim bolj nemoten.

Odnosi z javnostmi Pop TV

TV Slovenija

Tadej pogačar na Touru. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Rad gledam kolesarstvo in sem zelo zadovol­jen s komentiranjem Martina Hvastije, ki res veliko ve in to pove na zelo prijeten način. Rad pa bi pohvalil tudi Davida Črmelja, njegovi prispevki odkrijejo še kako zanimivost, ki je sicer ne bi izvedeli.

Mihael po elektronski pošti