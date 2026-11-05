Draga televizija, kaj gledajo športni komentatorji? Kmetija bo?

Televiziji Slovenija

Pretekli vikend je med prenosom veleslaloma iz Söldna nam doma mrknila slika. Enako se je zgodilo reporterjema na prizorišču. Kaj pravzaprav reporterji na prizorišču vidijo? Domnevam, da mednarodni prenos in tisto, kar pač vidijo skozi okno. Zanima me, kaj dodatnega še lahko vidijo. Imajo še kake dodatne monitorje, podatke, kamere?

Andrej po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Na komentatorskem mestu na prizorišču imajo komentatorji na enem zaslonu sliko, ki jo vidijo tudi gledalci doma, na drugem pa rezultate. Poleg tega lahko dogajanje spremljajo skozi okno komentatorskega mesta. Kadar komentirajo iz studia v Ljubljani, prav tako spremljajo sliko, ki jo vidijo gledalci doma, na voljo pa imajo še zaslon z rezultati, ki jih lahko vsakdo spremlja na spletni strani fisski.com.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

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Pop TV

Ali se na spored kmalu vrača Kmetija?

Alja po elektronski pošti

Kmetija. Foto Pro Plus

Pop TV odgovarja

Priljubljeni šov Kmetija se zagotovo vrača, kdaj točno, pa bomo sporočili.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Televiziji Slovenija

Zakaj ne pokažete pevskega zbora med prenosom maše iz Krškega?

Marija iz Kranja

Bogoslužje Videm Krško

Televizija Slovenija odgovarja

Pri nedeljskih prenosih bogoslužja iz župnije Videm Krško so nas izvajalci in nastopajoči izrecno prosili, da petje pevskega zbora spremljamo brez kamere, postavljene na koru.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Televiziji Slovenija

Devetdeseta. Foto Adrian Pregelj

Hvala za novo oddajo Devetdeseta, zelo je zanimiva, Rok Kunaver je igral že v Najinih mostovih. Zelo zanimiv sogovornik. Z veseljem bom gledala vsako oddajo.

Marjanca iz Trebnjega